Prezzi del metano alle stelle: ma non era il più economico…?

Prezzi del metano alle stelle: quella che per anni è stata ritenuta l’alimentazione più economica per le auto non se la passa troppo bene, con aumenti continui.

Prezzi del metano: aumenti fino al 100%, superati i 2 euro/kg

Su questo sito siamo stati martellati per anni con post in cui si vaticinava un prossimo aumento esponenziale dei prezzi della ricarica alla colonnina. Il metano invece…Beh, stando agli ultimi dati sembra proprio che le prime vittime siano i guidatori di auto a gas. Cosa che, ovviamente, non ci rallegra affatto. Mentre i prezzi al kWh per ora sono fermi, anche se non si sa per quanto, gli aumenti del metano sono già una certezza: “Conviene ancora comprare le auto a gas?”, si chiede il Corriere della Sera. La risposta non è positiva: “Sembra proprio di no stando ai prezzi attuali. Il Gpl ha avuto un’impennata (0,724 a 0,745 euro/litro. No logo: 0,725)). Ma ancora di pù il metano che in alcuni impianti del centro-nord Italia ha avuto una vera e propria fiammata superando addirittura i 2 euro al kg“. Un aumento che il Corriere quantifica fino al 100%, arrivando a pubblicare mappe di dove trovare i distributori meno esosi.

Assogasmetano e Enel X: commenti all’opposto

La notizia è accolta in diversi modi. Assogasmetano avverte che “il rapido aumento del prezzo del metano per autotrazione è un’emergenza che rischia di travolgere l’intero settore dei trasporti su strada. Con gravi ripercussioni non solo sul milione di utenti, ma anche sulle aziende che operano nel settore“. Il problema è l’impennata dei costi della materia prima, che costringe i distributori “ad applicare consistenti aumenti ai prezzi di vendita al pubblico”. Detti aumenti, avverte l’Associazione, “spesso non sono sufficienti a coprire l’incremento di costo della materia prima, i rialzi sono quotidiani“. Di tutt’altro tenore il commento su Linkedin del.1 di Enel X, Francesco Venturini: “Altra anomalia tutta italiana. Non produciamo gas naturale eppure per anni ne abbiamo incentivato l’uso (lo sapete che sul metano da autotrazione non si pagano praticamente accise?). Ed ecco il risultato. Quando dipendi dall’import per le fonti energetiche, prima o poi si finisce sempre col pagarne il salatissimo prezzo… Anche per questo le Rinnovabili sono la soluzione”.

