Prezzi da 70 mila euro per la Mercedes Classe C elettrica, ora ordinabile anche in Italia. Completando con i listini la presentazione di fine aprile.

Prezzi da 70 mila euro, con motore da 360 kW

Per la precisione il prezzo d’attacco è di 70.269 euro per la version Advanced. Le altre tre versioni costano 73.929 euro (Advanced Plus), 77.955 (Premium) e 86.800 (Premium Plus). Nell’annunciare i listini, la Casa di Stoccarda conferma che l’autonomia arriva fino a 762 km, con una batteria da 94 kWh. E che bastano 10 minuti per recuperare 325 km di percorrenza o 22 minuti per passare dal 10 all’80% di riempimento. Una macchina non certo per tutti, quindi, con prestazioni super. Il propulsore svliluppa una potenza di ben 360 kW (489 Cv), con un’accelerazione bruciante, 4,0 secondi da 0 a 100 km/h. E anche la velocità di punta è di tutto rispetto per un’elettrica, 210 km/h. L’efficienza aerodinamica ha un coefficiente di resistenza a partire da 0,22. Dato che contribuisce a raggiungere una maggiore autonomia: sui lunghi viaggi siamo sul 2,5% in più, fa sapere Mercedes.

“La più potente e sportiva mai realizzata”

La Casa tedesca sostiene di avere coniugato assieme continuità e trasformazione: “La nuova berlina elettrica è affascinante per quanto evoluta e, al tempo stesso, rassicurante per quanto familiare, una vera Classe C”, scrive nel rivelare i prezzi. “In un mondo in continua evoluzione, rappresenta un punto di riferimento solido, mantenendo intatti i suoi valori distintivi di eleganza, comfort, intelligenza e sportività. Ora elevati a un livello superiore grazie alla propulsione 100% elettrica”. Già a fine aprile il presidente Ola Kalleniusla aveva defonito la Classe C ora ordinabile “la più potente e sportiva che abbiamo mai realizzato. Offrendo puro piacere di guida e un’autonomia reale eccezionale”. Ora il giudizio passa al mercato: nei prossimi mesi vedremo che accoglienza c’è per un’auto con queste prestazioni, questa autonomia e questi prezzi.