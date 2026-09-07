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Mauro Tedeschini
il7 Settembre 2026
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Prezzi Audi A2 da 38.350 euro

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Prezzi Audi A2 da 38.350 euro: il marchio tedesco annuncia altri dettagli della sua ‘piccola’ elettrica in arrivo da gennaio.

Prezzi Audi A2 : oltre 40 mila per la 499 km

La prima versione ad arrivare sarà quella con batteria da 61 kWh lordi, con autonomia che sfiora i 500 km (499 omologati). Il prezzo non è ancora stato comunicato. Ma sarà sicuramente sopra i 40 mila euro, dato che la versione d’attacco, con batteria 52 kWh, è annunciato a 38.350. Ci sarà poi anche una versione più potente e con autonomia fino a 646 km, con la batteria da 84 kWh. Con due motorizzazioni, una delle quali arriva a 326 Cv di potenza. Anche di questa non si conoscono ancora i prezzi. Quanto alla potenza di ricarica, in continua si va dai 105 kW della prima versione in arrivo ai 183 della versione più costosa. In AC tetto massimo invece a 11 kW.  Consumi contenuti, grazie anche all’ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica (CX 0,24).

Trazione posteriore, autonomia fino a 646 km

prezzi Audi a2

Tutte le varianti della Audi A2  sono a trazione posteriore, con al retrotreno un motore sincrono a magneti permanenti (PSM). L’Audi assicura che “all’elevata efficienza del powertrain contribuiscono le elettroniche di potenza forti di semiconduttori al carburo di silicio. Anziché i più comuni componenti al silicio. Garantendo minori dissipazioni ai carichi parziali (sino a -33%). Non meno rilevante il sistema di trasmissione: il lubrificante a bassa viscosità, sviluppato ex novo, riduce le perdite per attrito. Specie in presenza di basse temperature, concorre a rafforzare l’autonomia complessiva. A vantaggio di quest’ultima concorrono quattro livelli di frenata rigenerativa e la modalità one pedal feeling“.

Curva di ricarica elevata anche oltre l’80%

prezzi audi a2

Lunga 4,32 metri, la A2 dispone di una notevole accelerazione. Si va dai 350 Nm di coppia per la versione con 125 kW di potenza ai 545 Nm per la versione 240 kW. Grazie alla curva di tensione piatta, poi, l’Audi garantisce per l’A2 una curva di ricarica elevata anche al ridursi dello stato di carica (SoC). Contraendo i tempi per chi vuole arrivare allo riempimento della batteria. Le configurazioni sportiva e regolabile sono appannaggio della variante da 170 kW. Mentre la top di gamma da 240 kW prevede di serie gli ammortizzatori a taratura variabile. Assetto sportivo disponibile anche per la variante da 140 kW. L’ A2  240 kW è infine dotata di serie dello sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili.

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