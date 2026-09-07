

















Prezzi Audi A2 da 38.350 euro: il marchio tedesco annuncia altri dettagli della sua ‘piccola’ elettrica in arrivo da gennaio.

Prezzi Audi A2 : oltre 40 mila per la 499 km

La prima versione ad arrivare sarà quella con batteria da 61 kWh lordi, con autonomia che sfiora i 500 km (499 omologati). Il prezzo non è ancora stato comunicato. Ma sarà sicuramente sopra i 40 mila euro, dato che la versione d’attacco, con batteria 52 kWh, è annunciato a 38.350. Ci sarà poi anche una versione più potente e con autonomia fino a 646 km, con la batteria da 84 kWh. Con due motorizzazioni, una delle quali arriva a 326 Cv di potenza. Anche di questa non si conoscono ancora i prezzi. Quanto alla potenza di ricarica, in continua si va dai 105 kW della prima versione in arrivo ai 183 della versione più costosa. In AC tetto massimo invece a 11 kW. Consumi contenuti, grazie anche all’ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica (CX 0,24).

Trazione posteriore, autonomia fino a 646 km

Tutte le varianti della Audi A2 sono a trazione posteriore, con al retrotreno un motore sincrono a magneti permanenti (PSM). L’Audi assicura che “all’elevata efficienza del powertrain contribuiscono le elettroniche di potenza forti di semiconduttori al carburo di silicio. Anziché i più comuni componenti al silicio. Garantendo minori dissipazioni ai carichi parziali (sino a -33%). Non meno rilevante il sistema di trasmissione: il lubrificante a bassa viscosità, sviluppato ex novo, riduce le perdite per attrito. Specie in presenza di basse temperature, concorre a rafforzare l’autonomia complessiva. A vantaggio di quest’ultima concorrono quattro livelli di frenata rigenerativa e la modalità one pedal feeling“.

Curva di ricarica elevata anche oltre l’80%