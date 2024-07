Prezzi Alpine A290 da 38.700

Prezzi Alpine A290: il 30 luglio si sono aperti gli ordini della “versione cattiva” della Renault 5. I listini partono da 38.700 euro (da 290 euro al mese).

Alpine A 290 da 38.700: motori da 180 o 220 Cv, 4 versioni

La A290 è disponibile con due livelli di potenza, 180 cv o 220 cv, e una batteria da 52 kWh, per un’autonomia fino a 380 km WLTP. La gamma include quattro proposte: A290 GT, A290 GT Premium, A290 GT Performance e A290 GTS. Per il lancio è disponibile la serie Première Edition, limitata a 1.955 esemplari. Con un peso di soli 1.479 kg, la A290 riprende i codici Alpine: prestazioni, agilità e guida istintiva. Con una coppia massima di 300 Nm, può accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Con il retrotreno multilink e 4 finecorsa idraulici per le sospensioni, studiati per conciliare sensazione di sportività su strada con il comfort nella guida quotidiana. Le dimensioni restano compatte: 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.530 mm. Capacità del bagagliaio 326 litri.

Il top di gamma a 44.700 euro, accelerazione 0-100 in 6,4″

A290 GT è la versione entry-level. Potenza di 180 cv e batteria da 52 kWh, pneumatici Michelin Sport EV e i cerchi in lega da 19” Iconic. Di serie un caricabatterie AC da 11 kW bidirezionale, ricarica rapida fino a 100 kW. Prezzo 38.700 euro .

A290 GT Premium. Stesso motore da 180, ma allestimenti alto di gamma, con tetto nero con profilo blu opaco e pinze dei freni anteriori Brembo Blu Alpine. Di serie Alpine Drive Sound e impianto ad alta fedeltà Devialet. Prezzo 41.900 euro.

A290 GT Performance. Motore da 220 cv, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4″, velocità massima 170 km/h. Pinze dei freni anteriori Brembo rosse e pneumatici Michelin Pilot Sport 5. Sistema di telemetria integrato. Prezzo 41.700 euro.

A290 GTS. Abbina le dotazioni di A290 GT Premium con il motore più potente da 220 cv. Riprende tutti gli equipaggiamenti degli altri livelli e si differenzia per i cerchi da 19" Snowflake neri e pinze dei freni anteriori Brembo rosse. Prezzo 44.700 euro.

