Preventivo Spring, il conto è giusto? E l’incentivo…?

Preventivo Spring, Andrea ci chiede se i conti vanno bene. Un altro lettore, sempre per la piccola Dacia, ha da ridire sugli incentivi. Vaielettrico risponde.

Preventivo Spring: “Queste le voci, aiutatemi a capire se può andare”

“Sono appena tornato dal concessionario Dacia della mia zona con il preventivo della Spring comfort plus. Adesso il concessionario aspetta solamente la mia conferma, però ho tantissima paura, essendo un mondo nuovo per me. Vi scrivo intanto per sapere se il preventivo in foto è coretto o ci sono altri sconti di cui posso usufruire. Per seconda cosa: la Dacia garantisce il pacco batteria per 160.000 km o otto anni, può andare? O è troppo poco e mi ritrovo tra 5 anni con le batterie da buttare? Vi prego, aiutatemi…” . Antonino Giunta.

Preventivo Spring: il conto e le batterie secondo noi…

Risposta. Il preventivo ci sembra sostanzialmente corretto. E ci sembra opportuno, tra le due versioni disponibili, optare per la Comfort Plus, che offre anche la ricarica rapida in DC con punte oltre i 30 kW di potenza. Un’opportunità che può fare molto comodo se si affrontano viaggi un po’ più lunghi degli spostamenti in città e dintorni per cui questa auto nasce. Quanto all’usura delle batterie, ci sentiamo di tranquillizzare Antonino: dopo 5 anni gli accumulatori non saranno da buttare. Avranno perso un po’ dell’autonomia iniziale, ma nulla di drammatico. Consigliamo comunque di leggere con attenzione la prova che ha realizzato per noi Paolo Mariano, dopo avere guidato la Spring per 2 mila km.

“Volevo comprare la Spring, ma gli incentivi sono follia”

“Qualche mese fa ho provato ad acquistare una Dacia Spring, usufruendo degli ecoincentivi per rottamare la mia Grande Punto Natural Power del 2009. Dopo qualche decina di minuti dal concessionario, avevo già firmato il preventivo per l’acquisto dell’auto nuova. A fronte dell’inserimento della domanda per l’ottenimento degli incentivi sul portale del ministero, però, il concessionario mi diceva che per la mia vettura non erano previsti incentivi per la rottamazione. Approfondendo un po’, mi sono reso conto che la mia auto è EURO 5a e non EURO 4 come richiesto dalla normativa degli incentivi. Per cui mi sono rassegnato ed ho deciso di non sostituirla per il momento. Resto però basito quando leggo che invece potrei ottenere degli incentivi per la rottamazione se scegliessi di acquistare un veicolo benzina o diesel euro 5! Riassumendo: da 12 anni guido una vettura ecologica e vorrei sostituirla con una almeno altrettanto rispettosa dell’ambiente. Ma non posso avere incentivi, a meno che decida di acquistarne una ben più inquinante con motore termico. Ho capito male o, come sovente accade, chi scrive le norme non ha idea di quello che fa?“– Andrea Burdi.

Il lettore ha ragione, purtroppo…

Risposta. Purtroppo è così e lo conferma il Ministero nella Guida all’Ecobonus (clicca qui). La FAQ n17 recita infatti: “È possibile rottamare un veicolo classe euro 5?”. La risposta è: “Si, ai fini del riconoscimento del contributo L. Bilancio 2021 acquistando un veicolo nuovo appartenente alla fascia di emissioni 61-135 g/km CO2 è necessario consegnare per la rottamazione un veicolo appartenente alle classi Euro 0,1,2,3,4 e 5. Mentre per la fascia 0-60 g/km è possibile rottamare un veicolo appartenente solo alle classi Euro 0,1,2,3 e 4“. È proprio il paradosso di cui ci parla Andrea, ma non è il caso di pensare che chi scrive le norme non sappia quel che fa. Lo sa benissimo. I due incentivi nascono in contesti diversi. Quello per le auto elettriche e ibride plug-in (fascia 0-60 g./km) nasce da obbiettivi di maggiore sostenibilità. L’incentivo per la fascia 61-135 è invece un sostegno a un mercato dell’auto in grande difficoltà. Ecco perché sono stati più di manica larga, anche se il risultato finale, il lettore ha ragione, è incomprensibile.

