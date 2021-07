Preventivo 500: siamo andati in concessionaria, alla ricerca del prezzo vero al di là dei listini ufficiali, fingendoci normali clienti, questa volta con partita IVA. È solo l’ennesima tappa del nostro giro “all’ultimo prezzo,”. Abbiamo raccolto via via i preventivi di Renault Zoe e Twingo , Opel Corsa-e, Peugeot e-208, VW e-Up, eNiro Kia e Kona Hyundai, SmartEQ, Mini e BMWi3, Nissan Leaf, Mazda MX-30, Skoda Enyaq iV e . La concessionaria Fiat visitata, con test-drive, è a Bologna.

Preventivo 500: il test-venditore? Superato

Nella visita alla concessionaria bolognese il primo esame, come sempre, è dedicato al venditore. Primo voto: promosso in cortesia. Ci ha spiegato tutti i vantaggi di una scelta elettrica e fatto fare un bel giro nella periferia della città. Pasquale, così si chiamava, è partito proponendoci la versione con la batteria più piccola, 23,8 kWh e un’autonomia al di sotto dei 200 km. No grazie: l’abbiamo scartata e puntato con decisione la prua sul modello con maggiore autonomia, ovvero 320 km. Domanda d’obbligo, buttata lì a chi vende auto tutti i santi giorni: come va l’elettrico? Risposta: “Le richieste sono in aumento, c’è molta attenzione al tema ecologico“.

Preventivo 500: il prezzo sarebbe 31.089€, ma poi…

Iniziamo a parlare di preventivo e Pasquale ci avverte che bisogna fare attenzione, gli ecobonus: non dureranno in eterno. Per quanto riguarda il prezzo base de La Nuova 500– Passion Berlina si parte da 29.900 euro. A cui si devono aggiungere 1.189 euro determinati da queste voci, che portano il prezzo a 31.089:

il sensore di parcheggio posteriore (350 euro ),

), il colore nero (son o 500 euro, il colore-base, gratuito, non era disponibile),

(son il colore-base, gratuito, non era disponibile), il cavo di ricarica Mode 3 (300 euro)

(300 euro) e pure la sacca avvolgi cavo di ricarica (39 euro).

Ok, ma gli sconti? Chiediamo quello per le Partite Iva e…

La scontistica cambia anche a seconda del regime fiscale. Questa volta proviamo a chiedere quello dedicat a chi lavora con Partita Iva. Lo scegliamo anche perché è una tipologia di acquisto sempre più frequente, siamo o non siamo “il popolo delle partite IVA?“. La promozione prende il nome di Sistema Italia è arriva a 3.487 euro, comprensivi dei 2000 euro del contributo Fiat all’ecobonus statale. Quindi: lo sconto aziendale vero è proprio è di 1400 euro. A cui bisogna però ri-aggiungere i 150 euro del kit preconsegna e approntamento vettura, più il contributo spese di rottamazione da 45 euro. Infine le tasse da 203 euro per arrivare alla quotazione di 28mila euro. A questo punto sottraiamo anche gli 8mila euro di bonus statale e otteniamo il prezzo finale: 20.000 euro tondi.

E poi c’è il test drive, a spasso nella periferia bolognese

Fatto il preventivo, saliamo in auto. Sempre con l’assistenza continua di Pasquale che ci mostra le operazioni fondamentali per guidare la 500 ( si sa che buona parte dei clienti non ha mai provato un’auto elettrica...). E poi via con le diverse modalità di guida. Siamo in periferia, ma sono strade su cui si affacciano numerose aziende e i camion in uscita sono sempre in agguato. Un test che in realtà ha il valore di una prova urbana: acceleri, rallenti… e prendi confidenza con l’ottima accelerazione (9 secondi nello 0-100 per una 500 non sono male) e con la frenata rigenerativa. Il venditore ci informa anche che c’è il libero acceso all centro di Bologna nonché il parcheggio gratis nelle strisce blu. Per una partita Iva che deve spostarsi in continuazione per lavoro…

