Presentata la Panda NE: tutti i dati













Presentata la Panda NE, messa in vendita non dalla Fiat ma da Nova Energia. È una riconversione della prima Panda, venduta a 15 mila euro. Siamo curiosi di vedere che riscontro avrà un’iniziativa come questa, legata al ri-uso.

Presentata la Panda NE: un retrofit industrializzato

L’auto più sostenibile potrebbe essere quella che esiste già. Da questa idea nasce Panda NE, progetto di Nova Energia sviluppato da ElectroFit Systems, start-up innovativa e spin-off del Politecnico di Torino. In collaborazione con diversi partner tecnologici piemontesi. L’iniziativa trasforma una delle utilitarie più amate, in un veicolo completamente elettrico attraverso un sistema di retrofit industrializzato. Insistendo sul fatto che in questo modo si evita il consumo di materie prime e di energia legato alla produzione di nuove auto. Il progetto vuol segnare anche il passaggio del retrofit da pratica artigianale a soluzione industriale replicabile. Ma dietro l’estetica vintage, assicura Nova Energia, “si trova un vero software-defined vehicle. Il software è generato automaticamente da modelli dinamici testati a banco, assicurando flessibilità e sicurezza. Con frenata rigenerativa modulabile, possibilità di guida one-pedal e trazione quasi di una 4×4″.

Optional i pannelli solari: 15 km di autonomia in più

Tra gli optional vi sono i pannelli solari flessibili integrati Solbian che permettono fino a 15 km di autonomia giornaliera aggiuntiva. La manutenzione, resa semplice dalla propulsione elettrica e dalla struttura della Panda, è accessibile nella rete diffusa di officine tradizionali. Contribuendo a un costo totale di proprietà molto contenuto. I promotori del progetto sottolinenano che Panda NE ha ottenuto l’omologazione del sistema di riqualificazione da parte del Ministero dei Trasporti. Risultato unico in Italia e conseguito a seguito delle prove certificative pari a quelle di un veicolo di nuova produzione, Ad esempio per la sicurezza elettrica complessiva e della batteria (UN ECE R100). Per l’erogazione della potenza elettrica (UN ECE R85). Per la compatibilità elettromagnetica (UN ECE R10). Per il comportamento in frenata (UN ECE R13H). L’effetto pratico è un libretto di circolazione che consente l’esenzione dal bollo e l’accesso illimitato alle ZTL.