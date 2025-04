Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Presa una banda che rubava i cavi delle colonnine: i tre malviventi sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo un colpo nella stazione Enel X di Ladispoli.

Presa una banda dopo un colpo nella Enel X di Ladispoli

Il susseguirsi di cavi tranciati nelle colonnine ad alta potenza negli ultimi mesi aveva creato un vero e proprio allarme nella zona della capitale. L’obiettivo dei ladri era evidente: impossessarsi del rame contenuto all’interno dei cavi, molto ambito viste le quotazioni che questo metallo ha raggiunto negli ultimi tempi. Ma all’ennesimo furto, a Ladispoli, nella ricarica di via Berlinguer, qualcosa è andato storto.

Secondo la ricostruzione di un sito locale, Civonline, “gli agenti del commissariato di via Vilnius guidati dal dirigente, Fabio De Angelis, con l’aiuto anche delle telecamere hanno annotato la targa dell’auto“. E in poche ore sono risaliti ai responsabili dei furti, che sono stati fermati a Roma dai colleghi del commissariato Tuscolano, dopo che l’auto era stata localizzata.

Sono tre italiani: sulla loro auto trovati 16 cavi

Si tratta di tre italiani, due uomini rispettivamente di 48 e 49 anni e di una donna di 30. Tutti residenti a Roma. Come spesso avviene in questi casi, l’auto usata per i furti era stata noleggiata. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione, trovando ben 16 cavi di rame sottratti in parte dall’impianto di Ladispoli.

A questo punto si tratterà di capire se i tre agivano in proprio o piuttosto se di trattava di furti su commissione. Essendo la rete di ricarica più diffusa in Italia, e in particolare nella zona di Roma, quella di Enel X è stata la più colpita dai ladri delle ricariche.

Anche se altri operatori (tra cui Free to X nel bolognese e in A1 all’altezza di Guidonia e Renexia a Tiburtina Est) sono stati vittima di episodi analoghi.

