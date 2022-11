Presa di ricarica scomoda: ma perchè la mettono li?

Perchè molti costruttori collocano la presa di ricarica in alto, sulla fiancata posteriore destra, in una posizione difficile da raggiungere posteggiando l’auto in un normale box chiede Marco? Potete inviare i quesiti a info@vaielettrico.it

Non posso entrare nel mio box a retromarcia

“Buongiorno, sono utilizzatore di e-mtb e sto osservando da qualche tempo il mondo delle auto elettriche, anche tramite il vostro sito.

C’è un dettaglio che ho notato e mi ha creato perplessità: molti fabbricanti posizionano la presa di ricarica sul lato posteriore destro.

Per me e per gli altri 99 utilizzatori di box dove lascio l’auto ogni notte questo significa dover escludere quei modelli dalla scelta, perché entrando in retromarcia si sta a destra (altrimenti come scendiamo dall’auto ?), troppo vicino al muro per poter avere accesso e inserire la spina del cavo di ricarica. Sono convinto che siano tantissimi nella stessa situazione e non solo in Italia.

Questi costruttori preferiscono risparmiare un tratto di cablaggio e perdere potenziali clienti o mi sfugge qualcosa ? „ Marco Calleriù

E’ la posizione più sucira in caso di sinistro

RISPOSTA-I costruttori sono ben conscienti del problema che solleva lei, caro Marco. E sanno bene che la presa di ricarica collocata in alto, a destra o sinistra, nella fiancata posteriore dell'auto può causare non pochi problemi di accesso alle colonnine o alle wallbox dotate di cavo connettore integrato. Più comodo sarebbe, per l'utente, avere la presa nel frontale, tipo la Nissan Leaf, Renault Zoe e Dacia Spring: oppure nel posteriorie.

E il dispositivo di ricarica costa caro

Il problema è che frontale e posteriore sono le zone più esposte agli urti. In caso di sinistro che danneggiasse la presa, la spesa di riparazione potrebbe essere molto alta, da due a tre volte più di quella per il semplice ripristino della carrozzeria. Ecco perchè molti costruttori hanno scelto di collocare la presa in alto lateralmente, sia nell’anteriore sia nel posteriore, statisticamente le zone che più raramente vengono danneggiate negli incidenti.

Tenga presente che le stesse difficoltà potrebbe averle anche accedendo alle colonnine pubbliche, i cui cavi integrati, in particolare nelle ricariche in DC ad alta potenza, sono molto costosi e quindi mai troppo lunghi.

Le wallbox domestiche possono avere in optional cavi integrati anche di 6 metri che raggiungerebbero la presa della sua auto comunque venisse parcheggiata nel box. Oppure può optare per una wallbox senza cavo integrato e procurarsene uno sul mercato di lunghezza adeguata.