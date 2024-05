Prepararsi al futuro della mobilità con VARTA AGM xEV

L’Unione Europea ha posto severi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, che coinvolgono tutti i costruttori automobilistici e influenzano la progettazione della trasmissione. Il futuro stop ai motori a combustione, previsto entro il 2035, accelera ulteriormente l’elettrificazione.

Attualmente, la mobilità elettrica si presenta sotto diverse forme di tecnologie, fra cui quella ibrida, completamente a batteria o a celle a combustibile. Ne consegue che la tradizionale batteria al piombo acido a 12 Volt sia una fondamentale fonte di alimentazione per la gamma di veicoli elettrici in costante evoluzione.

L’importanza delle batterie a 12V nei veicoli elettrici

Le batterie a 12V restano un componente essenziale di qualsiasi vettura, anche dei veicoli elettrici. Sono necessarie per avviare l’EV e soddisfano le esigenze degli utilizzatori a bassa tensione, sia durante la guida che in caso di emergenza o di guasto alla batteria ad alta tensione. Fungono da fonte di alimentazione ausiliaria per garantire il funzionamento ininterrotto di sistemi critici per la sicurezza, quali ABS e ESP, anche quando la batteria ad alta tensione è fuori uso. Sono anche necessarie per attivare la trasmissione ad alta tensione ed alimentare tutti gli utilizzatori elettrici che devono operare anche con l’accensione disinserita, come ad esempio la chiusura porte centralizzata, i sistemi antifurto e gli aggiornamenti via etere.

La batteria VARTA Silver Dynamic AGM xEV è sinonimo di prestazioni ineguagliabili

Il portafoglio VARTA AGM per gli xEV è pronto a soddisfare la domanda di una batteria a 12 V affidabile, stabile e potente che soddisfi tutte le esigenze degli attuali e futuri veicoli elettrici.

È la scelta ideale per le esigenze di massimo fabbisogno energetico – sia che si debbano alimentare veicoli ben accessoriati con tecnologia Start-Stop o supportare l’impianto elettrico a 12 Volt di veicoli elettrici a batteria o elettrici ibridi.

Le batterie VARTA AGM da molti anni danno dimostrazione della loro affidabilità, facendone la soluzione ottimale da abbinare a veicoli e auto elettriche con sistemi Start- Stop di alto livello.

La loro solidità costruttiva e comportamentale, oltre alla loro sicurezza intrinseca, ne fanno una fonte di alimentazione fidata e robusta per l’avviamento affidabile, per fondamentali sistemi di sicurezza, funzioni per il comfort e funzioni per il risparmio di carburante.

In Europa 6 vetture di nuova immatricolazione su 10, inclusi i veicoli xEV, sono dotate di batterie Clarios, a sottolineare la leadership di VARTA quale fornitore di fiducia nel primo impianto. Vengono costruite in Germania in conformità ai più rigorosi standard di produzione nel più grande stabilimento di AGM al mondo.

Guarda e impara con gli e-learning gratuiti VARTA

Con l’aumento del livello di maturità degli xEV, le officine devono prepararsi per garantire l’assistenza di questi veicoli offrendo ai clienti la batteria più adatta per garantire un’alimentazione costante e le migliori caratteristiche di sicurezza possibili.

I corsi E-Learning VARTA sono studiati per fornire all’utente la migliore esperienza – sia online che offline. Le diverse offerte formative sono indirizzate a tutti quelli che nella loro attività quotidiana si occupano di batterie. Vogliamo condividere le nostre profonde conoscenze in un approccio incentrato sull’utente in modo che meccanici e consulenti commerciali, grossisti e rivenditori, siano in grado di affrontare le nuove tecnologie e gli attuali complessi veicoli.

I corsi VARTA si basano su una facile accessibilità per apprendere conoscenze su tutti gli argomenti rilevanti della batteria. La nuova serie di corsi sugli xEV copre l‘elettrificazione della trasmissione e il ruolo della batteria da 12V nei veicoli elettrici.

Per accedere alla accademia digitale del VARTA Partner Portal e diventare un vero Battery Expert. https://varta-partner-portal.com/

