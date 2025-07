Prendo lo sconto o aspetto gli incentivi? Alessandro è interessato a una citycar elettrica e pensa alla Fiat 500e, in offerta . Ma che cosa gli conviene fare? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La 500e è in offerta a 18.950. prendo lo sconto o…?

“Domanda per chi, come il sottoscritto, sta decidendo di passare all’elettrico: prendo gli sconti che ci sono, anche importanti? O aspetto gli incentivi statali in arrivo? Ho letto proprio sul vostro sito che un po’ tutti stanno tagliando i prezzi, decisamente esosi. Tesla, per esempio, fa 4 mila euro, ma a me basta e avanza una macchina più piccola, dato che la prendiamo come seconda auto di casa. Sul sito della Fiat, per esempio, vedo che la 500 elettrica viene proposta a 18.950 euro, che è un prezzo non così lontano dalla 500 normale. Che, tra l’altro, è un po’ più piccola e ha un design, secondo me un po’ più datato. Mi conviene prendere lo sconto e farla finita o aspetto che il governo (se non ho capito male non prima di settembre) si decida ad approvarli i suoi incentivi? Io sarei per la prima delle due ipotesi: come si diceva una volta, prendi i soldi e scappa“. Alessandro Poggi

Aspettiamo la versione definitiva dei nuovi bonus: da quel che ne sappiamo…

Risposta. Per rispondere compiutamente bisogne aspettare che il governo pubblichi la versione ufficiale degli incentivi. Secondo la bozza pubblicata a fine maggio, il contributo sarà riservato a chi rottamerà una vecchia auto (verosimilmente fino a Euro 4), per poi acquistare un’elettrica. Per le persone fisiche il bonus, molto consistente, dovrebbe però essere vincolato al reddito. Ovvero 11.000 euro per chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per chi rientra tra i 30.000 e i 40.000 euro. L’unica cosa certa al momento è che, nel momento in cui gli incentivi diventeranno fruibili, spariranno sconti e promozioni sulle auto in vendita.Quanto alla 500e, ricordiamoi che il prezzo di 18.950 euro è legato alla versione con batteria più piccola, da 23 kWh, con solo 190 km di autonomia. Ed è legata un finaziamento, ovviamente oneroso. Senza rate, pagando cash, il prezzo è di 20.250 euro. comunque scontato.