Premio Impresa Ambiente c’è tempo fino al 14 gennaio

Un premio dove tutto il mondo dell’elettrico e delle emissioni zero può diventare protagonista. E’ il Premio Impresa Ambiente – promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere – dedicato a imprese, enti pubblici e privati che operano sotto il segno della sostenibilità. Per partecipare c’è tempo fino al 14 gennaio.

Un premio alla sostenibilità

Le imprese ma anche Comuni, associazioni ed altri enti pubblici e privati che lavorano nel settore elettrico possono ambire ai riconoscimenti della decima edizione del Premio Impresa Ambiente.

Per partecipare ed essere premiati i candidati devono aver dato: “Un contributo innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale, nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite“.

Sostenibilità ambientale in primis ma anche sociale per la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica. Il premio è dedicato a tutte le imprese che hanno sede legale, o una sede operativa, nel territorio italiano. Nelle edizioni precedenti sono stati premiati progetti per la mobilità elettrica.

Le quattro categorie: dal prodotto al servizio più green e sostenibile

Il premio si divide in quattro categorie. A iniziare da Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile; miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile; miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile; miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile.

E’ previsto anche il premio speciale Startup innovativa, un riconoscimento per chi si è distinto in progetti altamente innovativi e di ricerca dedicati allo sviluppo eco-sostenibile. Infine il premio speciale Giovane Imprenditore è un riconoscimento trasversale a cui le organizzazioni possono partecipare solo se già in gara per una delle quattro categorie.

Come partecipare al premio

I termini per partecipare e presentare le candidature sono stati prorogati al 14 gennaio 2023. Al link il bando e tutte le indicazioni.