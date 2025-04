Premi assicurativi boom negli Usa: il podio è tutto Tesla

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nell’ultimo anno i premi assicurativi per la polizza di copertura totale sono aumentati vertiginosamente per tutti gli automobilisti americani. Ma per i proprietari di Tesla la stangata è stata quasi doppia rispetto alla media. Lo dice Insurify, principale sito di comparazione assicurativa americano, confermando il report di Facile.it sull’Italia che aveva sollevato le critiche dei fan di Elon Musk.

Secondo i dati di Insurfy il costo della copertura totale è aumentato del 10% su base annua, passando da 2.102 a 2.302 dollari. Ma queste sono solo medie. Per i conducenti di Tesla l’aumento dei premi assicurativi ha toccato anche il 30%. E Facile.it aveva calcolato un +28% in Italia.

Il team di data science di Insurify ha analizzato addirittura oltre 97 milioni di preventivi dal suo database, suddividendoli per modelli. Il periodo considerato è da febbraio 2024 e febbraio 2025. E’ emerso così che tre modelli Tesla hanno registrato il maggiore aumento, con le tariffe per la Tesla Model Y che sono salite 2,9 volte più rapidamente della media nazionale.

Tre modelli Tesla in cima alla classifica degli aumenti con Model Y a più 29%

E più in generale i veicoli elettrici o ibridi dominano la classifica dei 10 modelli con i costi assicurativi in ​​più rapida crescita. I premi assicurativi nella top ten sono aumentati in media di 300-893 dollari all’anno, rispetto ai 200 dollari per tutti i modelli.

Questa la classifica:

Tesla Model Y- Le tariffe di copertura completa sono aumentate del 29%, ovvero di 893 dollari, su base annua, passando da una media annua di 3.103 dollari a febbraio 2024 a 3.996 dollari nel 2025.

Le tariffe di copertura completa sono aumentate del 29%, ovvero di 893 dollari, su base annua, passando da una media annua di 3.103 dollari a febbraio 2024 a 3.996 dollari nel 2025. Tesla Model 3- Il costo della copertura completa è aumentato del 24%, ovvero di 858 dollari, su base annua. Assicurare la Model 4 a febbraio 2024 costava in media 3.506 dollari all’anno. A febbraio 2025, i conducenti della Model 3 pagavano una media annua di 4.364 dollari.

Il costo della copertura completa è aumentato del 24%, ovvero di 858 dollari, su base annua. Assicurare la Model 4 a febbraio 2024 costava in media 3.506 dollari all’anno. A febbraio 2025, i conducenti della Model 3 pagavano una media annua di 4.364 dollari. Tesla Model X- Con una media annua di 4.046 dollari, l’assicurazione completa costa il 76% in più rispetto alla media nazionale di 2.302 dollari all’anno. I costi assicurativi nell’ultimo anno hanno registrato un aumento del 22% rispetto alla media di 3.315 dollari di febbraio 2024.

Con una media annua di 4.046 dollari, l’assicurazione completa costa il 76% in più rispetto alla media nazionale di 2.302 dollari all’anno. I costi assicurativi nell’ultimo anno hanno registrato un aumento del 22% rispetto alla media di 3.315 dollari di febbraio 2024. BMW Serie 5- La BMW Serie 5 comprende i modelli 530i e 540i a benzina, la 550e ibrida plug-in e la BMW i5 completamente elettrica. L’assicurazione completa per la berlina di lusso di medie dimensioni costava in media 3.229 dollari all’anno a febbraio 2025, con un aumento del 19% su base annua.

La BMW Serie 5 comprende i modelli 530i e 540i a benzina, la 550e ibrida plug-in e la BMW i5 completamente elettrica. L’assicurazione completa per la berlina di lusso di medie dimensioni costava in media 3.229 dollari all’anno a febbraio 2025, con un aumento del 19% su base annua. Toyota Prius-I costi dell’assicurazione completa sono aumentati di 330 dollari, pari al 18%, su base annua, raggiungendo un premio medio annuo di 2.151 dollari.

Seguono Hyundai Santa Fe (+ 15%, passando da una media annua di 1.941 dollari nel 2024 a 2.241 dollari nel 2025); Honda Accord (+14% passata da 2.297 dollari a 2.632 dollari); Hyundai Elantra (+13%); Honda Civic (+12); Hyundai Sonata (+12%).

Elettriche e ibride al top: salgono negli USA il costo medio dei sinistri e i richiami per la sicurezza

Gli aumenti, secondo Insurfy, dipendono in alcuni casi da un aumento dei furti e dei danneggiamenti, in altri da richiami per difetti nei dispositivi di sicurezza.

Secondo un rapporto del 2024 di Mitchell, inoltre, le richieste di risarcimento per danni a veicoli elettrici e ibridi costano alle compagnie assicurative più delle riparazioni di veicoli a benzina. Il costo medio di un sinistro per i veicoli elettrici è di 5.560 dollari, ovvero il 17% in più rispetto ai 4.741 dollari medi dei veicoli a benzina. I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) hanno un costo medio di 5.229 dollari, il 10% in più rispetto alle auto a benzina.