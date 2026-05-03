











Pregi e difetti Leapmotor T03: li chiede un lettore che, dovendo cambiare auto, é tentato dall’elettrica del momento, la più venduta in Italia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Pregi e difetti Leapmotor T03 “Mi dite l’essenziale?”

“D ovendo cambiare la seconda auto di casa, inizialmente ero tentato di prendere la mia terza Panda. Poi ho letto di previsioni nere per il prezzo della benzina nei prossimi anni e ha cominciato a prendere in considerazione l’idea dell’elettrico. Nella concessionaria Fiat ho visto questa Leapmotor T03 di cui tanto si parla. Preciso che potrei ricaricarla a casa, a prezzi mi dicono molto convenienti rispetto alla benzina. La mia domanda é: potete dirmi pregi e difetti di questo modello? Non mi interessano i tecnicismi, che fatico a capire. Vorrei l’essenziale, nel bene e nel male, per uso quotidiano di una ventina di km. Grazie “. Vittorio F.

Bene prezzo e costi di gestione, molto contenuti

Risposta. Cominciamo dai pregi: 15.900 euro per un’auto con 265 km di autonomia e un motore da 70 kW (95 Cv) sono sicuramente un prezzo interessante. Tanto più in momenti in cui l’impennata dei combustibili rende sempre più competitivi i costi di mantenimento dell’elettrico. Non lo diciamo noi, lo dice una rivista che con l’elettrico non è mai stata tenera come Quattroruote. Fare 100 km con la Pandina ibrida costa 10,49 euro di benzina, contro i 7,06 della T03. Quest’ultimo costo è stato ottenuto immaginando un 70% di ricariche a casa e un 30% nelle colonnine più potenti, HPC. Nel caso di Vittorio delle HPC non c’è bisogno (la T03 arriva al massimo a 45 kW). E verosimilmente non si arriverà al 30% di ricariche rapide. Ergo: la differenza di costo aumenta dai 3,33 euro ogni 100 km rilevati da Quattroruote. Le spese di manutenzione, poi, sono minime, sicuramente inferiori a qualsiasi auto ibrida o a benzina. Cominciamo dai pregi:per un’auto cone un motore da 70 kW () sono sicuramente un prezzo interessante. Tanto più in momenti in cui l’impennata dei combustibili rende sempre più competitivi i costi di mantenimento dell’elettrico. Non lo diciamo noi, lo dice una rivista che con l’elettrico non è mai stata tenera come Quattroruote. Fare 100 km con laa costadi benzina, contro idella T03. Quest’ultimo costo è stato ottenuto immaginando un 70% di ricariche a casa e un 30% nelle colonnine più potenti, HPC. Nel caso di Vittorio delle HPC non c’è bisogno (la T03 arriva al massimo a). E verosimilmente non si arriverà al 30% di ricariche rapide. Ergo: la differenza di costo aumenta dairilevati da Quattroruote. Le spese di manutenzione, poi, sono minime, sicuramente inferiori a qualsiasi auto ibrida o a benzina.

Un giudizio sull’affidabilità è ancora prematuro, trattandosi di un modello ancora molto recente. Per il resto possiamo segnalare la ricarica in AC, che arriva a potenze non eccelse, circa 6 kW. E quindi occorre parecchio tempo per caricare la batteria da 37 kWh. Problema però marginale per chi, come Vittorio, ha la possibilità di farlo a casa nei tempi morti. La velocità di punta, poi, non è eccelsa, 130 km/h, ma oltre in Italia non si può andare, neppure in autostrada. I posti a sedere sono solo 4. infine c’è un problema legato un po’ a tutte le elettriche: rispetto alla concorrenza nei primi anni si svalutano più in fretta. Ma anche questo è un problema relativo, se si intende tenere l’auto per un certo numero di anni. In generale, comunque, chi l’ha comprata al momento sembra piuttosto soddisfatto, come conferma Difetti?è ancora prematuro, trattandosi di un modello ancora molto recente. Per il resto possiamo segnalareche arriva a potenze non eccelse, circa. E quindi occorre parecchio tempo per caricare la batteria. Problema però marginale per chi, come Vittorio, ha la possibilità di farlo a casa nei tempi morti. La velocità di punta, poi, non è eccelsa,, ma oltre in Italia non si può andare, neppure in autostrada. I posti a sedereinfine c’è un problema legato un po’ a tutte le elettriche: rispetto alla concorrenza nei primi anniMa anche questo è un problema relativo, se si intende tenere l’auto per un certo numero di anni. In generale, comunque, chi l’ha comprata al momento sembra piuttosto soddisfatto, come conferma questo articolo