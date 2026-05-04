











Pregi e difetti della Twingo: dopo il lettore che ci ha chiesto una sintetica pagella della Leapmotor T03, analoga richiesta per la piccola Renault. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Pregi e difetti della Twingo: “L’ho vista in concessionaria….”

“Cari amici di Vaielettrico, ho letto il giudizio che avete pubblicato sulla Leapmotor T03, una delle auto a cui mi sto interessando. È possibile avere analoga pagella per la Renault Twingo? L’ho vista dal concessionario e la trovo molto riuscita esteticamente. Ma vorrei avere qualche informazione in più (imparziale) rispetto alle poche notizie che mi ha dato il venditore. Grazie per tutte le risposte che date ai lettori, che trovo la parte più interessante del vostro sito. Saluti“. Sebastiano Russo

Molto riuscita dentro e fuori, sulla ricarica serve l’optional…

La Twingo è la prima Renault elettrica a scendere sotto i 20 mila euro (19.500 il prezzo base). Ed è sicuramente riuscita come linea e tutto sommato anche come prestazioni. Nel nostro articolo di presentazione (accompagnato dal video a fine articolo) abbiamo parlato di un gioiellino di design. Con dimensioni esterne ovviamente contenute (lunghezza 3,79 metri, larghezza poco più di 1,7o e passo di 2,5). Ma con un’ottima abitabilità interna. E anche la prestazioni sono all’altezza della situazione. Con un motore da 60 kW (82 Cv) e una coppia di 175 Nm alimentato da una batteria litio ferro fosfato da 27,5 kWh. Non esaltante la potenza (e quindi la velocità) di ricarica che di serie è solo in corrente alternata a 6,6 kW. Come optional c’è un pacchetto di ricarica più rapida che porta a 11 kW l’AC aggiunge la corrente continua a 50 kW. Optional che noi caldamente consigliamo. Interni ben congegnati con plancia gradevole e comandi di facile utilizzo.

Pregi e difetti della Twingo: nasce per la città, l’autonomia…

Qualche riserva ci può essere sull’autonomia reale, anche se siamo in presenza di un’auto nata per città e dintorni. Il range massimo dichiarato è di 260 km, con un consumo di 13,0 kWh per 100 km. I colleghi francesi di Automobile Propre, che hanno potuto provare la Twingo a lungo, registrano un dato medio leggermente superiore 13,6 kWh. Che comunque porta a 7,352 km con un kWh, non male. Ma certo bisogna attrezzarsi per le ricariche se si fanno viaggi lunghi. In autostrada il consumo sale a 16,5 kWh per 100 km e l’autonomia si riduce a circa 167 km. Sempre nello stesso test è stata rilevata questa progressiome nei consumi x 100 km: 9,6 kWh a 70 km/h, 12,3 a 90, 16,3 a 110 e 20,6 a 130. Teniamo conto che questi dati sono stati registrati con una temperatura esterna di 15°: d’inverno, quando si arriva a zero, la percorrenza si riduce ulteriormente. Chi pensa di fare parecchia strada meglio che opti per la versione con batteria più capace, che arriverà prossimamente.