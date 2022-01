Pregi e difetti della Twingo nel racconto di Simone e Debora

Pregi e difetti della Twingo nel racconto di un’altra “coppia elettrica”, Simone e Debora. Prima di loro altri sette lettori avevano condiviso la loro prima esperienza in elettrico. Andrea con la Volkswagen ID.3 (foto). Claudio con la Tesla Model Y (nella foto). Marco, con la Ford Mustang Mach-e. Lino e Veronica, gli sposini in Twingo. Biagio, abruzzese con la Dacia Spring. Luca, passato dalla Toyota alla Tesla Model 3 (foto). Elisabetta e Federico, proprietari di una Renault Zoe. E Paolo, che ha una Volkswagen ID.4. Chi volesse raccontarsi può scrivere alla nostra mail info@vaielettrico.it, allegando testo e immagini.

di Simone e Debora D’Incau Rattin

“Seguiamo spesso i vostri articoli e vorremmo contribuire all’informazione con la nostra recensione dopo 6 mesi di utilizzo della nostra Twingo EV. Di seguito la nostra esperienza, considerazioni e dubbi“.

Pregi e difetti della Twingo / “Ricarichiamo a casa col fotovoltaico: in un’ora…”

“L a Twingo EV l’abbiamo scelta soprattutto per la convenienza economica e per le dimensioni ottime per 2 persone e tragitti brevi e frequenti (ambito cittadino). È omologata per 4 persone, che possono viaggiare assieme solo se senza bagagli. Oltre i 90km/h si sentono molti rumori dal fruscio aerodinamico. Il colore standard è molto bello e il modello base ha già tutti i comfort, abbiamo solo aggiunto i sensori di parcheggio posteriori. Punto forte è la ricarica domestica, nel nostro caso con fotovoltaico durante il giorno si può caricarla gratuitamente (in 1h carichi 2,5kW e ottieni 25km di autonomia) La Twingo ha un caricatore fino a 22kW. Sulla carta si possono sfruttare tutte le colonnine AC trifase e monofase, ma non le DC. Bisogna quindi pianificare bene un viaggio che prevede ricarica fuori porta. Abbiamo avuto un problema con delle colonnine monofase a 7kW, a fianco a noi caricavano ID.3, Zoe e Compass. Leggendo sui forum, sembra sia dovuto al cablaggio della colonnina, di fatto non abbiamo potuto caricare! “.

“Accelerazione ok. L’autonomia? Fino a 200 in estate, a 150 in inverno”

“Lasciando una Opel Corsa a GPL, apprezziamo la maneggevolezza e l’accelerazionesoprattutto in salita. Interessante anche la frenata rigenerativa, soprattutto in montagna e città, che permette quasi una guida one pedal. Ci sembra che il consumo sia basso, probabilmente per il peso contenuto dell’auto, rispetto ad altre EV. L’autonomia non è il punto forte: con 22kWh di capacità, in estate rispetta i 180/200 km viaggiando in modalità ECO (velocità massima 110km/h). In inverno, con temperature sempre sotto gli 0 °C, c’è una grossa riduzione, col nostro stile di guida e riscaldamento a 21°C oscilla tra i 130 e i 150 km. Molto positivo però è il riscaldamento abitacolo praticamente immediato. Altre cose da segnalare sono la trazione posteriore e la differente misura dipneumatici tra asse anteriore e posteriore (potrebbe creare difficoltà in compravendita). Un altro motivo, infine, per cui compreremmo ancora EV: non produce odori. Con auto termiche questo crea una repulsione nell’entrare in garage, creando odori forti in casa“.