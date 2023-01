Preferisco i moderni diesel, insultatemi pure

Preferisco i moderni diesel all’elettrico, insultatemi pure: è quel che ci scrive Alfredo, un imprenditore che è perplesso anche sul fine-vita delle batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Preferisco i moderni diesel, per fare 400 km al giorno devo fare due ricariche?

“Ho 65 anni, chiamatemi pure vecchio di m…., ma a me l’auto elettrica non mi convince. Sono un piccolo imprenditore della Brianza e non posso perdere tempo se per fare 400 km devo fare come minimo due ricariche da almeno 20 minuti! I nuovissimi motori diesel hanno raggiunto un rendimento molto alto ed emissioni minime. Spiegatemi, sono un ignorante dove caspita metteremo tra qualche anno tutte le batterie esauste al litio. Grazie e buon lavoro“. Alfredo Vimercati

Ci sono EV che fan più di 400 km col pieno. Quanto alle batterie…

Risposta. Caro Alfredo, Lei ha sbagliato sito: noi non siamo abituati a offendere, tantomeno per un normale dialogo su temi come “sì-no” all’auto elettrica. Riceviamo molti insulti, questo sì, ma ci guardiamo bene dal replicare scendendo sullo stesso piano. Quanto alle sue perplessità: abbiamo scritto più volte che per chi fa molti km al giorno e non ha tempo di ricaricare l’auto elettrica è da sconsigliare. Punto. Sul piano dell’autonomia le auto termiche sono ancora imbattibili, ma nel listino di Quattroruote troverà 30 modelli EV che superano i 500 km di percorrenza omologata. Quindi: con queste auto non c’è necessità di fare due soste da 20 minuti, se si parte col pieno. Quanto alle batterie, la mobilità elettrica ha senso solo se si allestisce una rete di riciclo per riutilizzare gran parte dei materiali rari contenuti nelle celle. Ci si sta lavorando in tutto il mondo, Italia compresa, con enormi investimenti da parte di costruttori di auto e altre aziende. Sul sito del Cobat si spiega come. Anche se non è che dal punto di vista ambientale le discariche di auto di cui sono disseminate da decenni nelle nostre città siano un toccasana…