Powy passa di mano per crescere ancora: la quota di maggioranza è passata a un fondo gestito da Swiss Life Asset Managers. Investimento di 84 milioni.

Powy passa di mano, maggioranza a Swiss Life Asset Managers

Il nuovo azionista sosterrà Powy nell’ulteriore espansione della sua presenza in Europa. I fondatori e soci, Federico Fea e Andrea Brentan, manterranno la gestione rispettivamente come CEO e Presidente. Basata a Torino, Powy è uno dei principali sviluppatori, proprietari e gestori indipendenti di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici quick, fast e ultra-fast. Gestisce oltre 400 punti di ricarica in circa 150 location in Italia e Spagna, con concessioni a lungo termine per costruire infrastrutture di ricarica pubbliche di proprietà. L’attività commerciale è iniziata nel 2021, con l’obiettivo di assicurarsi rapidamente location premium per realizzare il suo network di ricarica. Con soluzioni sia di “destination charging” che “on the go”. Calibrando la tipologia di infrastruttura più appropriata in ciascuna location in base alle abitudini attuali e prospettiche degli utilizzatori di veicoli elettrici.

Italia e Spagna con poche ricariche private e grande potenziale di crescita

Powy stima che sia la Spagna che l’Italia abbiano importanti margini di crescita per la vendita di veicoli elettrici. Per di più “con un accesso relativamente basso alle infrastrutture di ricarica private“. Federico Fea, co-fondatore e CEO della società, spiega: “Powy ha dimostrato di avere una posizione unica per sviluppare rapidamente la sua rete di ricarica in location premium. E siamo entusiasti di poter adesso accelerare ulteriormente il nostro sviluppo insieme ad un partner d’eccellenza come Swiss Life Asset Managers. Oltre alle risorse finanziarie per alimentare i piani di crescita in Europa, Swiss Life Asset Managers porta in dote la grande esperienza nello sviluppo di società in forte crescita. Con la sua comprovata capacità di supportare l’implementazione delle pratiche ESG ed un vasto portafoglio di investimenti ricco di preziose potenziali sinergie“.

