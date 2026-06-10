Powy acquisisce RAW Italy, 136 punti di ricarica













Powy acquisisce RAW Italy, una rete con 136 punti di ricarica. Comprese le 5 stazioni nei principali outlet italiani di McArthurGlen e Promos.

Powy acquisisce RAW Italy, colonnine nei grandi outlet

Ai 136 punti di ricarica RAW già operativi, si aggiungono da subito due nuovi punti in DC installati contestualmente all’operazione. Per un totale di 138 punti distribuiti in 5 strutture. Si tratta di Serravalle Designer Outlet in Piemonte, Noventa di Piave Designer Outlet in Veneto, Castel Romano Designer Outlet nel Lazio e La Reggia Designer Outlet in Campania (tutti McArthurGlen). E di Barberino Designer Outlet in Toscana (Promos). Powy sostituirà integralmente le colonnine con i propri standard. E implementerà il Dynamic Load Management (DLM), per una gestione ottimizzata della potenza disponibile tra i punti di ricarica. Le 5 location attraggono complessivamente oltre 20 milioni di visitatori ogni anno. Le stazioni di ricarica presenti hanno registrato nel 2025 circa 29.000 sessioni di ricarica.

Fea: “Crescita con acquisizioni mirate”

I grandi poli retail e di destinazione stanno diventando nodi sempre più strategici per la ricarica pubblica. Grazie a flussi di visitatori elevati e tempi di permanenza compatibili con le esigenze di ricarica. Commentando l’acquisizione, Federico Fea, CEO e Co-founder di Powy, spiega: “Con questa prima operazione inauguriamo una nuova fase di crescita anche attraverso acquisizioni mirate. Che si affianca al nostro motore di crescita organica, che da anni è fonte di continue soddisfazioni. Siamo felici di collaborare con realtà di prim’ordine come McArthurGlen e Promos. Con cui abbiamo definito un importante piano di investimenti volto a migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti con nuove infrastrutture rapide e ultra-rapide”. Dopo una prima fase arrembante, con una miriade di sigle a installare nuove colonnine ovunque, il mercato della ricarica entra in un periodo di razionalizzazione. Con operatori che escono e altri che consolidano le loro reti anche con acquisizioni.