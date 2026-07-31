Powy accelera: 35 nuovi punti di ricarica a Bolzano e nei centri commerciali IGD













Powy continua ad ampliare la propria rete di ricarica pubblica in Italia su due fronti. Da una parte porta a Bolzano 35 nuovi punti di ricarica, con un investimento di circa 700 mila euro e tecnologie innovative per la gestione degli stalli; dall’altra sigla un accordo con IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ per installare nuove colonnine nei centri commerciali del gruppo. Due iniziative che confermano la strategia dell’operatore: puntare sia sulla ricarica urbana sia su quella nei luoghi di sosta e shopping.

A Bolzano 35 nuovi punti di ricarica in 18 stazioni

Il progetto realizzato insieme al Comune di Bolzano prevede 18 stazioni di ricarica, per un totale di 35 punti di ricarica, con un investimento complessivo di circa 700 mila euro.

Attualmente 15 stazioni sono già installate, mentre due sono in attesa degli ultimi permessi amministrativi e una entrerà nella gestione di Powy dal 2029. La rete comprenderà 1 stazione AC, 9 DC, 6 DC+ e 2 HPC, così da coprire sia le esigenze della ricarica quotidiana sia quelle dei viaggiatori che necessitano di ricariche rapide.

Entro la fine di luglio saranno operative 8 stazioni, pari a 16 punti di ricarica, collocate in aree strategiche della città come via Milano, via Volta, via Cassa di Risparmio, via Claudia Augusta e viale Europa.

Sensori intelligenti contro la sosta abusiva

Tra gli aspetti più interessanti del progetto c’è l’introduzione di sensori intelligenti installati nel manto stradale, capaci di distinguere un’auto effettivamente in ricarica da un veicolo parcheggiato impropriamente nello stallo.

L’obiettivo è migliorare la disponibilità reale delle colonnine, contrastando un fenomeno che rappresenta ancora uno dei principali ostacoli all’utilizzo efficiente delle infrastrutture pubbliche.

Il progetto è stato selezionato dal Comune anche per altri elementi qualificanti: energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, design delle infrastrutture a basso impatto visivo e assistenza clienti multilingue, un servizio particolarmente utile in una città a forte vocazione turistica come Bolzano.

Il Trentino-Alto Adige cresce più di tutte le altre regioni

L’investimento arriva mentre il Trentino-Alto Adige guida la crescita italiana della rete pubblica di ricarica. Secondo gli ultimi dati Motus-E aggiornati a marzo 2026, la regione registra infatti un incremento del 35,6% dei punti di ricarica pubblici nell’ultimo anno, la crescita percentuale più elevata del Paese.

Per Powy, Bolzano rappresenta quindi un tassello strategico in un territorio caratterizzato da una domanda in forte aumento e da un importante flusso di automobilisti stranieri, in particolare provenienti dalla Germania, dove la diffusione delle auto elettriche è tra le più elevate in Europa.

La rete cresce anche nei centri commerciali

Parallelamente, Powy ha annunciato una partnership con IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, uno dei principali operatori italiani del settore dei centri commerciali.

L’accordo prevede la progressiva installazione di nuove stazioni di ricarica durante il 2026 nelle strutture del gruppo. Il primo impianto è stato inaugurato ad aprile presso il Centro Maremà di Grosseto, mentre ulteriori installazioni seguiranno in diverse località italiane.

Le nuove colonnine offriranno diverse potenze di ricarica e utilizzeranno energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Gli utenti potranno gestire la ricarica anche tramite l’app Powy Charge, che permette di individuare le stazioni disponibili, monitorare la sessione e completare il pagamento.

IGD punta ad arrivare a 200 punti di ricarica complessivi nei propri centri commerciali entro la fine del Piano Industriale 2025-2027. Attualmente sono già operative 175 colonnine, gestite da diversi operatori.

Powy punta su qualità del servizio e copertura nazionale

Federico Fea, CEO e cofondatore della società, ha sottolineato come il progetto di Bolzano rappresenti l’inizio di una pianificazione di lungo periodo sul territorio. Commentando invece la partnership con IGD, Fea ha evidenziato che la scelta da parte di uno dei principali operatori immobiliari italiani rappresenta “una nuova conferma” della qualità del servizio offerto da Powy.