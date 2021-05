Power4Future, la via italiana alle batterie al litio. È una joint-venture tra Fincantieri SI e Faist Electronics: presentazione al Salone Nautico di Venezia.

Power4Future nasce da Fincantieri SI e Faist

La collaborazione industriale prevede la realizzazione di un sito per la produzione di batterie. Per poi curare la progettazione, l’assemblaggio, la commercializzazione e i servizi di post vendita relativi a moduli e gruppi batteria. Inclusi dispositivi di controllo quali il battery management system (BMS) e i sistemi ausiliari (tra cui il quello antincendio e di condizionamento per sistemi stazionari completi). La produzione prevista cumulata è di oltre 2 GWh in 5 anni. La localizzazione del sito è ancora in corso, con due diverse ipotesi sul tavolo. Le batterie prodotte da Power4Future daranno inoltre un importante contributo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. In linea Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che ha definito specifici obiettivi e priorita’ per rendere i porti italiani e, piu’ in generale, i trasporti piu’ verdi.

Presentazione con i due partner al Salone di Venezia

Come si diceva, i partner che danno vita a Power4Future sono due:

Fincantieri SI (Sistemi Integrati) è controllata da Fincantieri, azienda di Stato. È leader nell’ambito dell’integrazione di sistemi di propulsione elettrica e di impianti elettromeccanici complessi nel segmento marino (cold ironing) e terrestre.

Faist Electronics è controllata di Faist Group specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi completi di accumulo di energia elettrica. Inclusi dispositivi elettronici di controllo e di potenza.

Per il reveal è stato scelto il Salone Nautico di Venezia, vista anche la vocazione di Fincantieri come player di caratura globale in questo settore. Entrambi i partner, comunque, sono di grande spessore: risentiremo parlare di questa joint venture.

