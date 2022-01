Povero Microlino: altri problemi, la produzione slitta ancora

Povero Microlino, l’inizio produzione è stato ancora posticipato, a metà marzo. Motivo: il Covid-19 e conseguenti difficoltà nella catena di approvvigionamento.

Povero Microlino: “Colpa dei ritardi nelle forniture”

È stato Merlin Ouboter, membro della famiglia svizzera che ha creato il Microlino, ad annunciarlo. Rassicurando sul fatto che questa volta i problemi non sono all’interno dell’azienda, la Micro Mobility Systems AG. E tanto meno del partner torinese chiamata a costruire la macchinetta elettrica stile Isetta, la Cecomp. “Le continue difficoltà della filiera globale ci costringono a posticipare l’inizio della produzione a metà marzo“, scrive Merlin, aggiungendo però che “il ritardo sarà compensato da un più rapido ramp-up“. E per rassicurare tutti sul fatto che questa volta non ci saranno intoppi ha messo on-line​​ un video che mostra i progressi nella preparazione della produzione. Con un primo assaggio della linea di montaggio BIW e chassis.“Il nostro configuratore online sarà lanciato a febbraio e i primi eventi di test drive subito dopo”, rassicura.

Povero Microlino: “Prime consegne ad aprile-maggio”

L’obiettivo era di consegnare i primi veicoli entro fine 2021, ma il caos della catena di approvvigionamento mondiale ha colpito anche il povero Microlino. “Nonostante i nostri preparativi per ordinare parti cruciali in anticipo, la situazione è peggiorata notevolmente. Ora, anche le parti di base come i semplici connettori per il cablaggio, sono diventate scarse e hanno tempi di fornitura fino a 50 settimane!. Prevediamo di consegnare i primi veicoli dei clienti ad aprile/maggio in Svizzera e subito dopo in Germania. Oltre alle tre edizioni Urban, Dolce e Competizione, già presentato, introdurremo l’edizione limitata per i primi 500 Microlino prodotti, la Pioneer Series”. Appello finale, affinché i clienti non perdano la fiducia: “Siamo al traguardo, diamo un’ultima spinta!”. A settembre Ouboter d disse avere già 24 mila prenotazioni: la lista d’attesa rischia di essere lunga, dato che a Torino la produzione dovrebbe aggirarsi sulle 7.500 unità/anno.

Tre versioni, con autonomia da 95 a 230 km

In effetti quella del Microlino è una storia lunga e travagliata, oltre sei anni, tra gestazione del progetto e rottura con il primo partner industriale, la tedesca Artega. Ora sembra che siamo proprio alle battute finali. I nomi delle tre versioni, Urban, Dolce e Competizione, richiamano l’italianità di derivazione del Microlino, in omaggio alla vecchia Isetta. Ognuna corrisponde a diverse dotazioni di batteria e autonomia, rispettivamente per 95, 175 e 230 km. La versione base pesa 435 kg (senza batteria) e ha un motore elettrico con una potenza di picco di 19 kW e 118 Nm di coppia. Velocità massima: 90 km/h. La batteria è disponibile in due versioni: con nichel-manganese-cobalto (NMC) o nichel-cobalto-alluminio (NCA) con possibilità di scelta tra 6, 10,5 o 14 kWh di capacità. La Dolce Edition ha invece 175 km di autonomia, mentre l’allestimento top, la Competizione, arriva a 230 km di range. I prezzi dovrebbero partire da 12.500 euro.