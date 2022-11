Potrò cambiare la batteria della mia Captur? È una delle domande che ci pone Sergio, proprietario di una Renault ibdrida plug-in. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Potrò cambiare la batteria? E avremo ibride plug-in con autonomia di 80-100 km?

“Sono proprietario di una Captur plug-in da poco più di un anno. Sono decisamente contento, dopo aver pagato qualche scotto. Come la sistemazione della linea elettrica da contatore a garage, con la collaborazione del condominio, per renderla individuabile e con fili più resistenti. O le prime esperienze con le colonnine e l’adeguamento dello stile di guida. Ha una guida molto più piacevole ed economica in città e genericamente più confortevole, e tranquillità per gli spostamenti lunghi. Oltre a un piccolo contributo per il risparmio di CO2. In attesa che si sviluppi la rete delle colonnine e l’assistenza all’elettrico, mi sembra una buona soluzione di transizione, su cui puntare un po’ di più. Chiedo se sarebbe possibile, sempre nell’ambito del segmento B, portare l’autonomia elettrica verso gli 80-100 km. Aumentando un po’ la velocità di ricarica (la mia si ferma a 3,7 kW). E in futuro si potrà anche ipotizzare un cambio di batteria? Se riescono a trasformare in elettriche auto endotermiche, un cambio di batteria su plug-in mi sembra più semplice“. Sergio Tonioli

E se si sostituissero solo le celle problematiche?

Risposta. C’è addirittura chi il cambio di batteria lo effettua ad ogni ricarica, sostituendo il pacco scarico con uno carico, come la cinese Nio. Sarà possibile in futuro effettuare un’operazione del genere per ripristinare l’autonomia iniziale (o addirittura aumentarla)? Gli stessi costruttori si stanno interrogando, dato che navighiamo in un mare del tutto nuovo. Renault fino a due anni fa proponeva il cambio del pacco-batterie per la Zoe, passando da 22 a 41 kWh, a un prezzo competitivo. Ma è una pratica scomparsa con l’arrivo della versione da 52 kWh, nel 2019. Interessante anche notare l’esperienza che giocoforza sta facendo Volkswagen con il richiamo della ID.3. A causa di un difetto di fabbricazione, si sostituiscono alcune celle della batteria da 58 kWh, operazione che avviene in assistenza nel giro di poche ore. Ci sembra la soluzione più pratica e sostenibile dal punto di vista economico: un intervento chirurgico solo sulle celle che non sono in grado di garantire l’apporto ottimale. Quanto ad arrivare a un’autonomia di 80-100 km, la nuova Toyota Prius plug-in in arrivo nel 2023 dovrebbe già garantire la soglia minima di questa forchetta. E Volkswagen promette di arrivare a 100 con le plug-in in arrivo nel 2024.

