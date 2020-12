Posteriore elettrica e salite sulla neve: che succede? Come promesso, alla prima nevicata abbiamo deciso di testare un’auto elettrica a trazione posteriore su salite innevate, per saggiarne il comportamento dinamico. Ovviamente con pneumatici invernali su entrambi gli assi. Vediamo come è andata.

Nella bufera, sul Monte Bondone

Il test è avvenuto sul Monte Bondone, a circa 1500 mt di altitudine, durante una copiosa nevicata. La strada era completamente innevata, in alcuni tratti coperta di neve battuta, in altri abbiamo viaggiato su neve fresca.

L’auto e i pneumatici invernali (dei Bridgestone LM005) non hanno disatteso le aspettative. La direzionalità e il controllo si sono sempre mantenuti su livelli molto alti. L’auto non si è mai scomposta e la sensazione di controllo è sempre rimasta su livelli elevati. Abbiamo affrontato salite innevate con pendenze di oltre il 10% senza il minimo tentennamento. Anche le prove di partenza da fermo in salita hanno dato ottimi risultati. Solo in un’occasione, quando abbiamo tentato di ripartire da fermi su una salita con pendenza di circa il 15% ci siamo dovuti arrendere ai limiti della fisica. Non siamo riusciti a trovare il grip necessario a proseguire immediatamente e per farlo siamo dovuti prima arretrare di alcuni metri. Colpa forse del manto troppo compatto o di ghiaccio sul fondo. Molto probabilmente un secondo motore elettrico all’anteriore ci avrebbe aiutato.

Posteriore elettrica e salite sulla neve: e in discesa?

Anche in discesa l’auto ha mantenuto un comportamento affidabile. All’aumentare della pendenza, la leggera frenata rigenerativa sull’asse posteriore ha sempre garantito una grande stabilità. Fondamentale il sempre affidabile appoggio laterale dei pneumatici invernali che non hanno mai tolto direzionalità all’avantreno.

La frenata: risultati ottimi, anche senza freni a disco

Grande polemica aveva suscitato la mancanza sull’asse posteriore di ID3 (e ID4) di freni a disco. Volkswagen ha infatti qui optato per freni a tamburo al posteriore. Scelta molto criticata da tanti, ma che nella pratica non sembra aver tolto nulla in termini prestazionali. Se sull’asciutto e con pneumatici estivi ID3 si arresta da 100 km/h in soli 38 metri, anche nella frenata fino al completo arresto da 50 km/h non ha destato alcuna preoccupazione. Non abbiamo avuto la possibilità di misurare gli spazi, ma l’operazione si è concluso in una manciata di secondi, senza il minimo sbandamento e in piena sicurezza.