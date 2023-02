Poste Energia: i prezzi delle offerte luce e gas

Poste Energia rivela i prezzi delle sue offerte luce e gas, entrando in concorrenza diretta con altri due colossi di Stato, Enel Group in primis, ma anche Eni.

Poste Energia: tariffe bloccate per 24 mesi, con 2 opzioni

Era stato l’ad Matteo Del Fante ad annunciare a fine gennaio che Poste Italiane sarebbe entrata in questo nuovo settore, dopo la finanza e la telefonia. E ora arrivano i dettagli delle offerte, disponibili solo negli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta. Il prezzo della materia prima luce e gas dell’offerta (vedi tabella) è bloccato per 24 mesi. Previste due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese. E quella innovativa a rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.Quest’ultima soluzione consente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, pianificando le spese energetiche senza sorprese in bolletta. A fine anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati.

Del Fante assicura bollette trasparenti

Come si può vedere dalla tabella in alto, si tratta di prezzi molto competitivi. Per l’elettricità l’Arera il 29 dicembre ha stabilito a 0,5311 il costo al kWh per chi ha il contratto in regime di maggior tutela. Qui parliamo di 0,2900 più oneri di sistema e dispacciamento. “Con il lancio di Poste Energia“, spiega Del Fante, “completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane. Puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale. L’ad definisce l’offerta “trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile”. L’elettricità venduta in particolare, proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia. E le emissioni del gas immesso al consumo sono compensate. Quanto alle modalità di sottoscrizione, il n.1 di Poste spiega che “è sufficiente presentare una bolletta recente“.