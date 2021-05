Poste elettriche con 1.744 Corsa e 400 Expert

Poste elettriche: entrano in flotta di 1.744 Opel Corsa-e e 400 Peugeot e-Expert. La commessa è parte di una fornitura Leasys per 13.647 veicoli complessivi

Poste elettriche: fornitura curata da Leasys (Stellantis)

Leasys faceva parte del gruppo FCA ed è confluita in Stellantis dopo la fusione con PSA. Questa commessa à una delle più importanti aggiudicate in Italia negli ultimi anni e riguarda veicoli operativi destinati alle strutture territoriali del Nord-Est e del Centro-Sud. Ovviamente non saranno consegnati in un’unica tornata, ma con acquisizione successive.

Il contratto nasce da una gara per una fornitura ancora più ampia, in tutto 18 mila mezzi, lanciata sul finire dell’anno scorso da Poste Italiane. In questa tornata, oltre ai veicoli elettrici citati, Poste Italiane ritirerà altri 11.000 veicoli targati Fiat e Fiat Professional, più 300 Iveco. Le Opel Corsa-e saranno trasformate in veicoli da lavoro a due posti, dilatando lo spazio di carico nel posteriore. Il 10% dell’intera fornitura sarà utilizzato da Poste per servizi di corporate car sharing. Con Leasys ad occuparsi anche della piattaforma assieme a Targa Telematics.

