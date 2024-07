Bollette, andremo tutti in fila alle Poste per risparmiare sull’elettricità

Poste italiane deve aprire tutti i suoi uffici agli operatori che propongono offerte sulle bollette dell’energia elettrica ai consumatori. Lo ha stabilito l’Antitrust dopo aver esaminato un ricorso presentato da Iren e A2a che avevano fatto domanda.

Andremo tutti quanti negli uffici delle Poste nel tentativo di risparmiare sulla bolletta elettrica? E tra il ritiro di una raccomandata e la spedizione di un pacco, ascolteremo le proposte degli operatori in concorrenza tra loro, evitando così di essere tartassati di telefonate moleste a casa.

E’ questo lo scenario che emerge da una decisione appena annunciata dall’Antitrust, l’authority che vigila sul rispetto delle regole della libera concorrenza e per la tutela dei consumatori.

L’Antitrust lo ha stabilito alla fine di una indagine aperta dopo le denunce di due operatori: A2a e Iren si erano viste negare la possibilità di aprire uffici o installare gazebo all’interno degli uffici postali. Lo scopo? Presentare e commercializzare le loro offerte per le bollette energetiche.

Secondo l’Antitrust Poste – che offrono servizi energetici – devono aprire gli uffici ai concorrenti

Secondo l’Antitrust, Poste Italiane ha un monopolio di fatto nella gestione dei 5.800 uffici dove – tramite PostaPay – vende i servizi energetici ai consumatori. Traendone un vantaggio competitivo rilevante e in questo modo alterando le regole della concorrenza nonché le dinamiche concorrenziali del mercato.

La decisione potrebbe rivoluzionare il mercato, ma anche creare non pochi problemi. Vi immaginate se anche solo 4-5 operatori a questo punto facessero domanda per installare una gazebo all’interno degli uffici postali?

E’ chiaro che questo potrebbe avvenire solo nelle grandi città, dove gli operatori hanno la forza per aprire nuovi spazi commerciali e punti vendita. Ma in ogni caso il provvedimento si presta alla discussione e crea curiosità per capire l’effetto che potrebbe avere sui consumatori.

Di sicuro, si presta alla reazione di Poste Italiane: la società guidata da Matteo Del Fante ha deciso di fare ricorso in ogni grado della giustizia ammnistrativa (Tar e Consiglio di Stato). E non a caso, la ritiene “inapplicabile”.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–