Posso rottamare l’auto per conto mio per l’incentivo?







osso rottamare l’auto per conto mio per avere l’incentivo? E come certificare la residenza in un Comune incluso nei Bonus? Sono altre due domande tra le tante in arrivo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Posso rottamare l’auto? È a Messina e portarla dove vivo, a Bologna…

“H o intenzione di demolire l’auto di mia proprietà, classe Euro 4, per usufruire del ‘bonus veicoli elettrici’. Sono residente e domiciliato nel Comune di Bologna, dove acquisterò la vettura nuova. Il mezzo da rottamare si trova a Messina. Per il suo stato di vetustà, non è in condizioni di affrontare un viaggio di oltre 1.000 km per essere consegnato alla concessionaria, come previsto dal decreto . Posso procedere autonomamente alla demolizione a Messina? E successivamente consegnare la documentazione comprovante l’avvenuta rottamazione alla concessionaria venditrice del veicolo nuovo a Bologna, ai fini dell’ottenimento del bonus. In caso affermativo, vorrei sapere la tempistica dei passaggi. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione, cordiali saluti “ . Giuseppe Raneri o intenzione di demolire l’auto di mia proprietà, classeper usufruire del ‘bonus veicoli elettrici’. Sono residente e domiciliato nel, dove acquisterò la vettura nuova. Il mezzo da rottamare si trovaPer il suo stato di vetustà, non è in condizioni di affrontare un viaggio di oltre 1.000 km per essere consegnato alla concessionaria, come previsto dal decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente Posso procedere autonomamente alla demolizione a Messina? E successivamente consegnare la documentazione comprovantealla concessionaria venditrice del veicolo nuovo a Bologna, ai fini dell’ottenimento del bonus. In caso affermativo, vorrei sapere la tempistica dei passaggi. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione, cordiali saluti

Posso rottamare…? Le condizioni sono queste

Risposta . La condizione è che il demolitore scelto sia un centro autorizzato, che possa poi richiedere la cancellazione dell’auto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). I documenti da presentare sono: 1) Libretto di circolazione 2) Certificato di proprietà (o foglio complementare) 3) Documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario 4) Targa anteriore e posteriore del veicolo. Con il certificato di rottamazione rilasciato ci si può poi presentare dal venditore dell’auto nuova. Accertandosi in anticipo che accetti questo tipo di procedura. Di solito, infatti, sono i concessionari stessi a ritirare l’auto. E a provvedere allo smaltimento tramite i costruttori a cui fanno riferimento.

Come certifico la residenza in un Comune FUA?

“Per l‘autocertidicazione FUA basta un’autocertificazione di residenza? Il 15 ottobre si sa da che ora apriranno il portale? Grazie per le informazioni”. Mario Di Nicola Risposta affermativa al primo quesito. Sul microimpreseche hanno rispettivamente la residenza o la sede legale in un’Area Urbana Funzionale (AUF)”. E la residenza, nel caso delle persone fisiche, può essere provata solo con un certificato rilasciato dal Comune. Quanto alla data di inizio degli incentivi, stiamo aspettando una comunicazione ufficiale dal Ministero dell’Ambiente. affermativa al primo quesito. Sul sito del governo si legge testualmente: “Possono richiedere l’incentivo solo le persone fisiche e leche hanno rispettivamente lao lain un’Area Urbana Funzionale (AUF)”. E la residenza, nel caso delle persone fisiche, può essere provata solo con un certificato rilasciato dal Comune. Quanto alla data di inizio degli incentivi, stiamo aspettando una comunicazione ufficiale dal Ministero dell’Ambiente.