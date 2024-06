Posso restituire la Leaf dopo 3 anni. E invece…Stefano spiega perché ha fatto una scelta diversa dal lettore che ha deciso di dare indietro la sua VW ID.3. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Posso restituire la Leaf con la formula Valore Garantito ma…

“Anch’io, come tanti, ho deciso di acquistare una Leaf con la formula Valore Futuro Garantito. Attratto da una formula che mi avrebbe potuto offrire una scappatoia in caso non mi fossi trovato bene e consapevole di una tecnologia in rapida evoluzione…. Il mio contratto prevedeva un chilometraggio massimo di 60.000 km e nessuna delle concessionarie interpellate mi aveva proposto un taglio maggiore. Forse perché nessun venditore di 3 anni fa si sarebbe immaginato di vedere un’elettrica con quasi 129.000 percorsi in 3 anni….Allo scadere dei 3 anni ho valutato le diverse opzioni“.

Tornare al termico? Non l’ho neanche preso in considerazione

“Tornare al termico non l’ho messo neanche tra le opzioni. Se l’elettrico è il futuro, non si può certo tornare indietro. Inoltre mi piace questa tecnologia per la ripresa, la facilità delle partenze in salita, l’assenza del pedale della frizione e un “cambio” senza strappi. Senza contare l’assenza di rumore e vibrazioni. Il costo chilometrico e di manutenzione si è rivelato in questi tre anni molto più basso rispetto al mio diesel precedente. Facendomi risparmiare comunque qualche soldo. Infine mi piace anche pensare che posso stare fermo ad un semaforo o a un passaggio a livello senza affumicare gli abitanti delle case vicine o i passanti. Il tempo passato a ricaricare è fuori da questo conteggio, perché è per me meno influente rispetto a tutti gli altri aspetti, soprattutto da quando ho la wallbox a casa“.

Posso restituire la Leaf: queste erano le altre opzioni

1) Restituire la macchina? Non aveva senso. Avrei pagato una penale per tornare a casa a piedi!

Non aveva senso. Avrei pagato una penale per tornare a casa a piedi! 2) Cambiare auto con un’altra Nissan? Me l’avrebbero anche valutata bene (ovviamente per quei chilometri). Ma la Nissan, in questo momento, produce solo la Leaf e l’Ariya. Non aveva senso cambiare Leaf su Leaf e l’Ariya, nella sua “versione base”, è meno accessoria della Leaf anche se la tecnologia di ricarica e della batteria sono decisamente più avanti e la fascia di prezzo è più alta.

Me l’avrebbero anche valutata bene (ovviamente per quei chilometri). Ma la Nissan, in questo momento, produce solo la Leaf e l’Ariya. Non aveva senso cambiare Leaf su Leaf e l’Ariya, nella sua “versione base”, è meno accessoria della Leaf anche se la tecnologia di ricarica e della batteria sono decisamente più avanti e la fascia di prezzo è più alta. 3 ) Cambiare auto con un’altra macchina elettrica di una marca diversa? Ho sentito una paio di campane, ma la valutazione del mio usato era decisamente inferiore a quanto mi aveva proposto la Nissan e quindi sarebbe stato economicamente svantaggioso. E comunque sia, o si aumenta il budget, o la scelta non è particolarmente ampia.

E così ho deciso di tenermi la mia Nissan e riscattarla

“Scartate tutte le ipotesi precedenti e chiedendomi anche perché cambiare una macchina che va bene, fa il suo mestiere egregiamente ed è ancora in grado di portarmi in giro per mezz’Italia, ho deciso di riscattare la Nissan Leaf. E vedere fin dove riuscirò ad arrivare…Nella scelta, un grande peso l’ha avuto anche il fatto che riesco a fare serenamente tutti i viaggi. E prevedo di farne tanti altri anche grazie all’aiuto di Power Cruise Control, che mi permette di essere sereno anche con livelli di batteria bassi e viaggi “impegnativi”. Inoltre, nonostante le ricariche rapide e i tanti Km effettuati, non ho ancora notato un vero calo prestazionale. Un aspetto che potrebbe invece farmi anticipare il cambio della macchina, potrebbe essere la scarsità ed il continuo diradarsi di prese CHAdeMO. Tanto per fare un esempio, in uno dei miei tratti abituali ci sono 9 punti di ricarica CCS e una sola presa Chademo“. Stefano Paniccia

Risposta. È chiaro che in tempi di caro-colonnina poter ricaricare a casa è un vantaggio fondamentale. E sicuramente questo è uno dei motivi che inducono Stefano a riscattare la sua Leaf e a tenersela anche dopo i tre anni previsti dal contratto. Ma conta anche il feeling che si è instaurato con l’auto e anche su questo (ricariche pubbliche a parte) sembra esserci una certa soddisfazione.