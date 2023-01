Posso impostare la mia SCAME all’80% della ricarica?

Vincenzo ricarica l’auto con la sua wallbox SCAME. Vorrebbe fermarsi all’80%, ma di solito al mattino la trova al 100%. Ci chiede come limitare il massimale di carica. Inviate le vostre domande a info@vaielettrico.it

“Buon giorno sono Vincenzo e vi scrivo dal trentino,innanzitutto desidero ringraziarvi per l’ottimo servizio che ci fornite,il quesito che volevo porvi è riferito alla ricarica casalinga. Premesso che è opportuno ricaricare tra il 20 l’80 % per preservare la batteria io che ricarico generalmente di notte con una wallbox SCAME da 7.4 kw, la mattina trovo la carica al 100%: esiste un sistema per interromperla all’80%quando non ho la necessità del pieno.

Grazie „ Vincenzo Maiello

Risponde Omar Imberti Responsabile marketing mobilità elettrica SCAME-Buongiorno Vincenzo e grazie innanzitutto di aver scelto un wallbox Scame. E’ corretto quanto dice e che molte case automobilistiche consigliano la carica tra il 20% e l’80%, ma questa possibilità è gestita direttamente dall’auto.

Purtroppo non è possibile avere questa funzione sulla stazione di ricarica non tanto perché la stazione stessa non potrebbe essere in grado di farlo ma perché nel protocollo di comunicazione tra auto e stazione di ricarica, quando ci si carica in “modo 3” (riferimento normativo per la ricarica in corrente alternata AC tipica del domestico), l’informazione sulla percentuale di carica della batteria non viene fornita al wallbox.

L’auto invia dei segnali alla stazione sul se e come caricarsi (intensità di carica, eventuali sospensioni e/o interruzioni della carica stessa) ma non comunica il dato puntuale sulla percentuale di carica e di conseguenza la stazione non la può gestire.

Le stazioni di ricarica Scame possono gestire varie funzioni Smart come il Power Management e/o l’ottimizzazione dell’apporto di energia da fotovoltaico, ma purtroppo senza il dato puntuale dell’auto nessuna stazione di ricarica in AC può gestire la percentuale di carica in quanto il protocollo è unico.

Se servissero ulteriori può contattare il nostro call center 800 018009 oppure scriverci una mail ad e-mobility@scame.com”