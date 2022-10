Posso caricare nelle super fast da 300 kW?

Posso caricare nelle super fast che erogano 300 kW con la mia Citroen e-C4? Lo chiede Gian Piero, un lettore che teme di danneggiare le sue batterie. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Posso caricare nelle super fast la mia Citroen e-C4 o c’è il rischio che…?

“Salve, visto che nemmeno dalla Casa madre riesco ad avere una informazione coerente, chiedo: ho una e-C4 da 50kW, sulle info dicono di caricarla al massimo a 100kW. Ma se sono in autostrada e non trovo colonnine al di sotto dei 300kW, posso caricarla o rischio qualche cosa? Grazie. Gian Piero Corsini

Certo che si può, ma il consiglio è di no abusarne

Risposta. In effetti le colonnine da 300 kW e più, come quelle di Free to X in autostrada, incutono in molti automobilisti un certo timore. La domanda che ci si pone è: che succede se, a un’auto che non accetta più di 100 kW, dò “una botta” in una stazione che può funzionare a tre volte tanto questa potenza? In realtà la colonnina si “adatta” all’auto, “dialogando” con il Battery Management System (BMS). E la potenza effettivamente erogata e inviata è basata su una serie di elementi. Tra questi il primo è dato appunto dalle specifiche tecniche del veicolo collegato, in relazione anche alle condizioni della batteria in termini di temperatura e capacità. Oltre che (fronte colonnina) dal livello di occupazione della stazione di ricarica. Resta il fatto, comunque, che, per conservare a lungo un buon livello di capacità, il pieno ad alta potenza dev’essere l’eccezione e non la regola. La Volkswagen è la più esplicita nel raccomandarlo, per bocca del top manager Frank Blome: “La ricarica normale (a casa in corrente alternata) è più delicata della ricarica rapida. E se carichi solo all’80%, anziché al 100%, è possibile aumentarne la durata. Nella maggior parte delle situazioni quotidiane, questo basta“.

