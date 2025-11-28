Posso cambiare in corsa l’auto da rottamare per il bonus? Stefano ha ottenuto il voucher, ma ora preferirebbe mandare al macero l’auto del suocero. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Mi intesterei l’auto di mio suocero, posso cambiare in corsa?

“V i scrivo per un parere circa la fattibilità di una procedura. Ho ottenuto un bonus auto elettrica di 11.000 euro, con il quale ho acquistato una vettura (nel senso che ho firmato il contratto di acquisto) che verrà consegnata non prima di febbraio 26. Al concessionario, in sede di acquisto, ho consegnato il voucher contenente il numero di targa della vettura, a me intestata, da rottamare. Secondo voi sono ancora in tempo per cambiare veicolo da rottamare? In particolare, vorrei rottamare un’altra vettura sempre intestata a me (dovrei fare però prima un rapidissimo passaggio di proprietà, essendo intestata a mio suocero). E non rottamare più la vettura inizialmente comunicata. Spero di esser stato chiaro.. Grazie mille! ” . Stefano B.

Risposta negativa, chi le vende l’auto nuova non può accettare

Risposta . La domanda è chiarissima, ma la risposta purtroppo è negativa. Tra le poche cose che deve verificare il concessionario all’atto della presentazione del voucher c’è proprio la verifica della targa dell’auto da rottamare. Che dev’essere la stessa indicata nella domanda di incentivo, come specifica al punto 32 la guida Domande Frequenti del Ministero dell’Ambiente. L’unica possibilità sarebbe dunque di lasciar scadere questo voucher e di presentare un’altra domanda con la targa dell’auto rilevata del suocero. Con un duplice problema, però: 1 ) il primo è che l’auto da mandare al macero dev’essere di sua proprietà da almeno sei mesi. E, scadendo gli incentivi il 30 giugno 2026, i tempi sono molto stretti. 2 ) il secondo è che a giugno, quando Lei potrebbe presentare la domanda, i fondi saranno presumibilmente esauriti da tempo. Ergo: il nostro consiglio, per quel che vale, è di rottamare l’auto per la quale ha presentato (con successo) la domanda. . La domanda è chiarissima, ma la risposta purtroppo è negativa. Tra le poche cose che deve verificare il concessionario all’atto della presentazione del voucher c’è propriodell’auto da rottamare. Che dev’esseredi incentivo, come specificala guida Domande Frequenti del. L’unica possibilità sarebbe dunque di lasciar scadere questo voucher e di presentare un’altra domanda con la targa dell’auto rilevata del suocero. Con un duplice problema, però:è che l’auto da mandare al macero dev’essere di sua proprietà da almeno sei mesi. E, scadendo gli incentivi il 30 giugno 2026, i tempi sono molto stretti.è che a giugno, quando Lei potrebbe presentare la domanda, i fondi saranno presumibilmente esauriti da tempo. Ergo: il nostro consiglio, per quel che vale, è diper la quale ha