Possibile avere in comodato l’auto presa con l’incentivo?

“E

”

Luca

lettrica acquistata con(familiare non convivente), rottamando auto unicamente a lui intestata. Posso annotare il mio nome sul libretto per comodato d’uso gratuito o violerei? È molto criptica, sembra che il comodato non sia espressamente vietato in toto, ma non si capisce quando sia realmente fattibile.con il Codice della Strada e, al contempo, non violare alcuna norma del MASE. Mi ritrovo in questa situazione per mera tempistica/burocrazia. Infatti sono uscito dal nucleo familiare dopo l’annuncio degli incentivi. E, con l’ISEE dell’epoca, avrei potuto comunque ottenere il voucher e, qualora avessi rimandato il cambio di residenza,Grazie mille, andate forte!