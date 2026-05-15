Possibile avere in comodato l’auto presa con l’incentivo? Luca, un lettore, l’avrebbe in uso dal padre, che ha fruito del bonus statale. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Possibile avere in comodato…/ “È intestata a mio padre”
“Elettrica acquistata con bonus MASE e intestata a mio padre (familiare non convivente), rottamando auto unicamente a lui intestata. Posso annotare il mio nome sul libretto per comodato d’uso gratuito o violerei la FAQ ministeriale n.28? È molto criptica, sembra che il comodato non sia espressamente vietato in toto, ma non si capisce quando sia realmente fattibile. Voglio essere in regola con il Codice della Strada e, al contempo, non violare alcuna norma del MASE. Mi ritrovo in questa situazione per mera tempistica/burocrazia. Infatti sono uscito dal nucleo familiare dopo l’annuncio degli incentivi. E, con l’ISEE dell’epoca, avrei potuto comunque ottenere il voucher e, qualora avessi rimandato il cambio di residenza, intestare l’auto direttamente a me. Grazie mille, andate forte!”. Luca
Norma un po’ criptica, le strade sono due
Risposta. In effetti la FAQ citata dal lettore lascia qualche dubbio di interpretazione. Il Ministero scrive: “La disciplina unionale in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea sancisce un generale divieto di abuso del diritto. Ne consegue che l’eventuale concessione in comodato d’uso del veicolo acquistato con contributo pubblico, qualora determini uno sviamento rispetto alle finalità proprie dell’incentivo riconosciuto (ad esempio, laddove l’utilizzo da parte di un soggetto terzo risulti non coerente con l’attività svolta dal beneficiario cui l’agevolazione è stata attribuita), integra una fattispecie di abuso. Con ogni ulteriore profilo in punto di connesse irregolarità. In tali circostanze, l’Amministrazione è tenuta ad avviare le conseguenti procedure di recupero dell’incentivo…”. La domanda è: l’utilizzo in comodato d’uso concesso al figlio risulta non coerente con l’attività svolta dal beneficiario…? Non è detto, se per esempio il figlio stesso accompagnasse il padre a visite mediche o attività burocratiche varie. Che fare, dunque? Le strade sono due: o scrivere alla mail indicata dal ministero, bonusveicolielettrici@sogei.it. Oppure aspettare che passino due anni dalla data di immatricolazione e procedere al passaggio di proprietà o al comodato (art. 15 delle FAQ).