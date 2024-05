Portogallo, rinnovabili da record (a quota 90%)

Se c’è un Paese in Europa dove la spinta delle energie rinnovabili si fa sentire… a colpi di record, questo è il Portogallo. La nazione iberica sta attraversando un periodo magico nella produzione di energia verde, se è vero che nei primi quattro mesi del 2024 le energie rinnovabili hanno soddisfatto più del 90% del fabbisogno elettrico interno, spingendo i prezzi spot dell’energia elettrica al minimo storico.

A riferire questi dati è REN, la società responsabile della fornitura di gas ed elettricità del Portogallo, che ha stimato come la produzione di energia rinnovabile abbia coperto in aprile ben il 95% della domanda elettrica nazionale. In media con le quote altrettanto alte del primo trimestre (91% a marzo, 88% a febbraio e 81% a gennaio).

Un modello green da seguire?

Si tratta di cifre importanti ma che in realtà, parlando del Portogallo, non stupiscono più di tanto. Non è infatti un segreto che già da tempo il Paese sia sotto i riflettori per i grandi risultati ottenuti nel campo dello sfruttamento delle energie rinnovabili. Basti pensare che appena 7 mesi fa i lusitani hanno tagliato un traguardo ancora maggiore: per 6 giorni consecutivi (dal 31 ottobre al 6 novembre 2023), infatti, in Portogallo si è prodotta più energia rinnovabile di quella necessaria per coprire il fabbisogno elettrico nazionale. Un record storico, che di fatto ha permesso di soddisfare interamente con risorse green la domanda energetica domestica, pubblica e industriale, risparmiando anche parecchie Gigawattora di elettricità.

Dati alla mano, quindi, in Europa il Portogallo al momento è un modello da seguire nell’ambito dello sviluppo delle energie rinnovabili e nelle politiche che puntano in generale sulla decarbonizzazione, sulla produzione e consumo di elettricità da fonti cosiddette ‘pulite’.

Il suo mix elettrico è cambiato rapidamente nel corso degli anni, con la quota di energie rinnovabili in aumento dal 27% nel 2005 al 54% già nel 2017. L’ultima centrale elettrica a carbone della nazione è stata chiusa nel 2021.

La forza delle rinnovabili

Per percorrere rapidamente questa strada sostenibile, il Portogallo ha fatto scelte lungimiranti, incorporando progressivamente le fonti rinnovabili native. La notevole disponibilità di risorse naturali – dovuta ad una favorevole ubicazione geografica, alla conformazione del territorio e a condizioni climatiche ottimali – ha favorito lo sviluppo di efficaci sistemi eolici, idroelettrici, ad energia solare e geotermici. In un Paese di piccola-media grandezza, con tanto sole, tanto vento, un potenziale marino da sfruttare queste risorse di approvvigionamento energetico sono risultate fondamentali.

Poi, i lusitani sono stati bravi ad incanalarle bene, scegliendo spesso la via della complementarità tra le centrali (eoliche e solari), distribuite in modo strategico e accoppiate sul territorio per rendere di più.

Sempre secondo REN, in questi primi quattro mesi dell’anno, gli impianti idroelettrici hanno fornito il 48% del mix elettrico, seguiti dall’eolico (30%) e dal solare (7%), che continua a crescere in modo sostanziale anche grazie all’utilizzo di tecnologie innovative come il fotovoltaico galleggiante. Tutto questo mentre il consumo di gas nel settore energetico si è dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2023.

Prezzi elettrici al minimo

Nel frattempo, alcuni dati raccolti dal gruppo di ricerca energetica Ember, mostrano che negli ultimi mesi il Portogallo ha costantemente registrato i prezzi all’ingrosso dell’elettricità più bassi in Europa. Ad aprile, si sono addirittura toccati i 13,32 €/MWh, i più bassi da almeno sei anni. Per fare un paragone, in Irlanda, dove invece si sono registrati i prezzi più alti, il valore è salito fino a 88,53 €/MWh.

Non male per un Paese che fino a 10 anni fa aveva una delle economie più in difficoltà d’Europa. Da quel baratro è partita la svolta nelle politiche energetiche, con ambiziosi traguardi di carbon neutrality da raggiungere già nel 2030. Dati alla mano, siamo sulla buona strada.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –