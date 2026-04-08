Porti green: retrofit dei trattori con Volvo Penta per DFDS













Si parte con sei unità, ma l’obiettivo è molto più ambizioso: elettrificare gran parte dei 280 trattori diesel di DFDS. Il gigante europeo della logistica e del trasporto marittimo che intende trasformarli in veicoli a batteria con tecnologia MOL e Volvo Penta.

È un accordo di ampia portata, che apre la strada a un retrofit su mezzi da lavoro particolarmente adatti all’elettrificazione. Operano a bassa velocità, richiedono coppia elevata e percorrono distanze brevi. L’elettrico, in questo contesto, garantisce due vantaggi decisivi: silenziosità e assenza di gas di scarico, condizioni ormai imprescindibili nei moderni ambienti di lavoro portuali e logistici.

Bene i test, ora via alle prime sei unità nei porti DFDS

Il primo passo del progetto di conversione all’elettrico è iniziato nel 2024 con il primo trattore sviluppato congiuntamente da MOL e Volvo Penta. In un porto dove opera DFDS il mezzo è stato messo alla prova in condizioni estreme: carichi pesanti, qualsiasi condizione meteo e le elevate sollecitazioni generate dall’aggancio di rimorchi pesanti fino a 100 volte in un singolo turno, per più turni al giorno. La prova ha convinto i vertici di DFDS che ora vogliono elettrificare una parte significativa della flotta ora di 280 veicoli diesel.

Il trattore MOL è alimentato da tre pacchi batteria Volvo Penta, per un totale di 270 kWh di capacità che offre energia a un cambio EPT802 e due motori elettrici da 200 kW ciascuno (uno per asse). Un motore separato da 50 kW alimenta i sistemi idraulici e il quinto asse. La ricarica è possibile sia in AC (L2) sia in DC tramite standard CCS.

Trattori elettrici in leasing per sette anni

Il progetto tecnologico innovativo è supportato da un programma finanziario. Volvo Penta e Volvo Financial Services (VFS) hanno proposto all’operatore un contratto di leasing di sette anni per sei trattori MOL RME225 RoRo, equipaggiati con powertrain elettrici Volvo Penta e coperti da contratti di manutenzione preventiva Volvo Penta e da polizze assicurative VFS.

La formula ha una sua giustificazione. «Il leasing di attrezzature elettriche è un’opzione interessante per i clienti finali in una fase in cui la tecnologia evolve rapidamente e l’investimento iniziale rimane più elevato rispetto alle macchine con motore a combustione tradizionale», spiega Jeroen Overvelde, area sales manager di Volvo Penta Industrial. «Ora che abbiamo sviluppato questa soluzione finanziaria, la estenderemo ad altri segmenti, mercati, OEM e clienti, sostenendo la transizione verso soluzioni di trasporto sostenibili e rendendo l’elettrificazione più accessibile».