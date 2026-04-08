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Gian Basilio Nieddu
il8 Aprile 2026
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Porti green: retrofit dei trattori con Volvo Penta per DFDS

Porti green
2 min





Si parte con sei unità, ma l’obiettivo è molto più ambizioso: elettrificare gran parte dei 280 trattori  diesel di DFDS. Il gigante europeo della logistica e del trasporto marittimo che intende trasformarli in veicoli a batteria con tecnologia MOL e Volvo Penta.

È un accordo di ampia portata, che apre la strada a un retrofit su mezzi da lavoro particolarmente adatti all’elettrificazione. Operano a bassa velocità, richiedono coppia elevata e percorrono distanze brevi. L’elettrico, in questo contesto, garantisce due vantaggi decisivi: silenziosità e assenza di gas di scarico, condizioni ormai imprescindibili nei moderni ambienti di lavoro portuali e logistici.

Bene i test, ora via alle prime sei unità nei porti DFDS

Il primo passo del progetto di conversione all’elettrico è iniziato nel 2024  con il primo trattore sviluppato congiuntamente da MOL e Volvo Penta.  In un porto dove opera DFDS il mezzo è stato messo alla prova in condizioni estreme: carichi pesanti, qualsiasi condizione meteo e le elevate sollecitazioni generate dall’aggancio di rimorchi pesanti fino a 100 volte in un singolo turno, per più turni al giorno. La prova ha convinto i vertici di DFDS che ora vogliono elettrificare una parte significativa della flotta ora di 280 veicoli diesel.

Porti green
Sistema di propulsione Volvo Penta per il trattore portuale MOL

 

Il trattore MOL  è alimentato da tre pacchi batteria Volvo Penta, per un totale di 270 kWh di capacità che offre energia a un cambio EPT802 e due motori elettrici da 200 kW ciascuno (uno per asse). Un motore separato da 50 kW alimenta i sistemi idraulici e il quinto asse. La ricarica è possibile sia in AC (L2) sia in DC tramite standard CCS.

Trattori elettrici in leasing per sette anni

Il progetto tecnologico innovativo è supportato da un programma finanziario. Volvo Penta e Volvo Financial Services (VFS) hanno proposto all’operatore un contratto di leasing di sette anni per sei trattori MOL RME225 RoRo, equipaggiati con powertrain elettrici Volvo Penta e coperti da contratti di manutenzione preventiva Volvo Penta e da polizze assicurative VFS.

Porti green
I porti diventano sempre più sostenibili. Veicoli elettrici e autoproduzione energetica

La formula ha una sua giustificazione. «Il leasing di attrezzature elettriche è un’opzione interessante per i clienti finali in una fase in cui la tecnologia evolve rapidamente e l’investimento iniziale rimane più elevato rispetto alle macchine con motore a combustione tradizionale», spiega Jeroen Overvelde, area sales manager di Volvo Penta Industrial. «Ora che abbiamo sviluppato questa soluzione finanziaria, la estenderemo ad altri segmenti, mercati, OEM e clienti, sostenendo la transizione verso soluzioni di trasporto sostenibili e rendendo l’elettrificazione più accessibile».

  • LEGGI ANCHE: Via a Milence, primo hub di ricarica per camion in Italia e guarda il VIDEO

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