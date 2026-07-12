Porti: a La Spezia e Massa 12 colonnine per auto e mezzi da lavoro







A La Spezia e Massa tutti i veicoli che circolano in porto, insieme ai mezzi operativi utilizzati nei terminal, dovranno passare all’elettrico. Per sostenerne l’alimentazione sono disponibili le risorse del programma Green Ports, che mette a disposizione 1,3 milioni. Lo scalo spezzino, del resto, è già in una fase avanzata del percorso di elettrificazione: nei mesi scorsi abbiamo raccontato le prove di Costa Crociere con l’alimentazione da terra, un passaggio decisivo per ridurre le emissioni delle navi durante la sosta. Accanto al cold ironing, però, diventa indispensabile dotare il porto di un’infrastruttura dedicata ai mezzi di servizio e ai trattori portuali. Tra La Spezia e Massa Carrara sono previste 12 colonnine di ricarica, con potenze comprese tra 150 e 80 kW.

In arrivo 12 colonnine per 2 porti

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale sta avanzando con uno degli interventi previsti dal programma Green Ports, iniziativa finanziata dal Pnrr e dedicata alla modernizzazione e alla sostenibilità delle infrastrutture portuali.

L’obiettivo è chiaro: ridurre le emissioni e accelerare l’elettrificazione delle attività portuali, dotando gli scali di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli e mezzi operativi. Un passo che contribuisce a rendere i porti più efficienti e meno inquinanti.

Nel concreto, il progetto prevede l’installazione di 12 colonnine di ricarica distribuite tra La Spezia e Marina di Massa Carrara, un’infrastruttura pensata per accompagnare la transizione dei mezzi di servizio e delle attrezzature operative che ogni giorno garantiscono il funzionamento dei terminal.

Le nuove colonnine

La Spezia (9 colonnine):

4 presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale

4 al Varco Stagnoni

1 nel Porto Mercantile, all’interno del Magazzino Security

Marina di Carrara (3 colonnine)

Adeguamento energetico, connessioni alla rete e cold ironing

Per alimentare le nuove colonnine, il progetto include la realizzazione di nuove connessioni alla rete elettrica tramite contatori in bassa tensione, per una potenza complessiva di circa 330 kW. Ma la vera sfida è il cold ironing.

Nei mesi scorsi i primi test e l’ottimismo del presidente dell’AdSP, Bruno Pisano: «Proseguiamo con la realizzazione dei test propedeutici che consentiranno al sistema di elettrificazione delle banchine di essere pienamente operativo in coincidenza con la prossima stagione crocieristica. Anche il collaudo odierno si è concluso positivamente. Ringrazio Mont-Ele e Shore Link, nostri fornitori, e Costa Crociere che ci ha consentito di utilizzare la loro ammiraglia per potere proseguire nel nostro percorso di sostenibilità ambientale». Queste le dichiarazioni di alcuni mesi fa ora c’è da capire quando si inizia veramente con l’alimentazione da terra.