Porte aperte al meleto resiliente al clima (21 maggio)

Un meleto resistente al clima, alimentato a rinnovabili per far lavorare a emissioni zero robot, droni e tutti i dispositivi dell’agricoltura di precisione che per permettono di ridurre sia le emissioni nocive – quelle delle macchine tradizionali – che la chimica (meno trattamenti) ma pure il consumo idrico. Ne abbiamo scritto due anni fa (leggi qui) e ora l’Università di Bologna gli dedica una giornata con visita nel campo sperimentale.

Il progetto europeo Dream

L’iniziativa è all’interno del progetto Dream – Diversified orchards for resilient and sustainable Mediterranean farming systems – e si terrà il 21 maggio. Appuntamento dalle 9 all’università di Bologna, facoltà di Agraria, più precisamente nell’aula 7 (viale Fanin 46). Alle 11,30 trasferimento Alle 11:30 trasferimento nei campi sperimentali del podere Fanti-Melloni a Cadriano – frazione del Comune di Granarolo – con la visita del meleto a prova di clima.

Il progetto vuole studiare piantagioni sperimentali con l’obiettivo di creare un agroecosistema alternativo per la produzione di frutta di alta qualità, che sia resiliente e adatto a diverse aree produttive.

Resiliente ai cambiamenti climatici

“A causa del cambiamento climatico sono oggi necessarie misure di adattamento che permettano ai frutticoltori un approccio più resiliente agli stress biotici e abiotici e agli eventi estremi“. Parole di Brunella Morandi, docente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna e coordinatrice del progetto.

“Per questo vogliamo dare vita a una nuova tipologia di frutteto, con varietà diverse e scalari, che fioriscono e maturano in diversi momenti della stagione, così che, nel caso in cui il clima sorprenda con gelate tardive – prosegue in una dichiarazione al magazine dell’Università – , ondate di calore o stress idrici eccessivi, il danno sia limitato solo alle piante che si trovano nella fase più sensibile”.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it-