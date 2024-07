Porsche, Volvo, Renault… settimana flash

Altra Porsche EV: Cayenne ai test finali – Solo elettrico dal 2030? Volvo ci ripensa – La Twingo Z.E. si fa in Slovenia – Quanto vale l’usato EV / Settimana flash.

Porsche Cayenne EV in arrivo: via ai test finali

Entra nella fase finale lo sviluppo della nuova Cayenne. I primi prototipi mimetizzati hanno lasciato la fabbrica Porsche per i test su strada. Contrariamente alla Macan, da poco arrivata sul mercato, la Cayenne non sarà disponibile solo in versione elettrica. I clienti potranno scegliere tra tre tipi di propulsori, tra cui un ibrido e un motore a benzina V8 particolarmente potente. Mentre la versione EV fruirà della Premium Platform Electric (PPE) con architettura a 800 volt e e ricariche rapidissime. “La flessibilità della PPE ci consente di integrare la tecnologia più recente nei campi dei sistemi ad alta tensione, del gruppo propulsore e del telaio. Sfrutteremo il potenziale dell’elettrificazione per portare la Cayenne a livelli completamente nuovi in molti modi, ad esempio nelle prestazioni di guida”, spiega Michael Steiner, responsabile della ricerca&sviluppo. “Oltre alle caratteristiche di guida tipiche di Porsche, gli obiettivi includono elevata capacità e ricarica stabile, alta efficienza ed elevato livello di comfort e usabilità quotidiana”.

Porsche e… / Solo elettriche dal 2030? Forse Volvo ci ripensa

Anche Volvo potrebbe far slittare la pianificata decisione di passare al solo elettrico dal 2030. La fanno pensare alcune recenti dichiarazioni del n.1 Jim Rowan, apparso molto più cauto nel delineare per fine decennio il completamento della transizione. Secondo quanto annunciato nel 2021, la casa svedese (ma di proprietà della cinese Geely) puntava a far sì che il 50% delle vendite globali di auto fossero EV entro il 2025, con il restante 50% costituito da ibride. Per poi passare al solo-elettrico entro il 2030. Ma la risposta del mercato resta al di sotto delle attese. E a complicare ulteriormente i piani sono arrivati i dazi della UE sulle auto di produzione cinese (come le Volvo), in vigore dal 5 luglio. Secondo Rowan gli ibridi potrebbero “formare una solida soluzione-ponte”, dato che la conversione all’elettrico non procede con la stessa rapidità in tutti i mercati: “I nostri ibridi plug-in e ibridi leggeri rimangono molto forti e apprezzati dai clienti e continueremo a investire in questa gamma“, ha spiegato.

La Slovenia annuncia: la nuova Twingo EV si farà qui

Si farà in Slovenia la nuova Twingo elettrica. Mentre in Italia si continua a parlare di nuovi produttori in arrivo, i nostri vicini possono annunciare risultati concreti. “Il Gruppo Renault baserà la produzione della futura Renault Twingo E-Tech Electric nello stabilimento di Revoz. È stato lo stesso primo ministro Robert Golob ad annunciarlo, non senza una punta d’orgoglio, sul sito ufficiale del governo. “Dopo oltre 50 anni di produzione di automobili Renault a Novo Mesto, comprese le auto elettriche, lo stabilimento beneficerà di ingenti investimenti in nuovi processi produttivi. Dopo aver discusso con l’investitore, il governo sloveno ha deciso di sostenere l’investimento, garantendo così il futuro dello stabilimento Revoz a Novo Mesto. Questa mossa garantirà non solo il futuro della Slovenia come produttore di automobili, ma anche la sua transizione a produttore di veicoli elettrici“.

Porsche e…Quanto vale il mercato dell’usato elettrico? 3 mila auto all mese

Quanto vale il mercato dell’usato elettrico? Per ora molto poco. Siamo allo 0,7% del mercato, quindi poco più di 3 mila macchine al mese, secondi le ultime rilevazioni dell’Unrae. In maggio, per esempio, in Italia si sono vendute 462 mila auto di seconda mano (+4,4%) e la quota delle EV è rimasta appunto stazionaria allo 0,7%. Un po’ più numerose le vendite di ibride plug-in, che a maggio hanno rappresentato l’1% del totale (0,9% nel cumulato dei primi 5 mesi dell’anno). L’alimentazione più richiesta resta il diesel, con il 45,5% nei 5 mesi. Al secondo posto le auto a benzina, al 38,2%, seguite dalle ibride occupano la terza posizione (7,1%), dal Gpl (4,9%) e dal metano (al 2,2%) .

Le auto elettriche costano troppo? Guardate che cosa sta facendo BYD: il VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico