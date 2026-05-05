Porsche: stop alla Macan termica, solo elettrica per almeno due anni













Porsche ha confermato che da quest’estate fermerà la produzione del SUV Macan con motore a combustione, per concentrare le forze, almeno temporaneamente, sulla versione elettrica. Le vendite del Macan elettrico mostrano segnali positivi, tuttavia non ancora sufficienti a sostituire completamente il modello endotermico.

Secondo quanto dichiarato dal CFO, Jochen Breckner, Porsche sfrutterà al massimo la capacità produttiva dello stabilimento di Lipsia in questi ultimi mesi utili prima di dare lo stop al Macan termico. In alcuni mercati, le consegne del modello tradizionale potrebbero però proseguire fino al 2027, sfruttando gli ultimi stock disponibili.

Spinta sul Macan elettrico, ma con cautela…

La convivenza tra Macan elettrico e termico, avviata nel 2024, ha evidenziato le difficoltà tipiche di una transizione industriale complessa. Da un lato, la piattaforma PPE su cui nasce la versione elettrica rappresenta il futuro tecnologico del marchio; dall’altro, la domanda per i motori tradizionali resta comunque elevata, soprattutto in mercati meno maturi per l’elettrico.

Se inizialmente, sotto la guida dell’ex CEO Oliver Blume, Porsche aveva pianificato un passaggio diretto all’elettrico senza eredi termici per il Macan, il rallentamento della domanda globale di EV ha costretto il management a rivedere i piani.

Da qui nasce l’idea di una fase temporanea di sola produzione elettrica. È infatti in sviluppo una nuova generazione del SUV compatto con motorizzazioni benzina e ibride, ma il debutto è previsto solo tra circa due anni. Questo crea una fase di transizione in cui l’unica opzione disponibile è quindi il modello elettrico.

Transizione poco lineare

La decisione di Porsche riflette una dinamica più ampia: anche i marchi premium, tradizionalmente più avanzati nell’elettrificazione, stanno adottando strategie più flessibili.

Il Macan elettrico rappresenta un banco di prova importante. Se riuscirà a conquistare una quota significativa di clienti, potrà accelerare l’adozione di SUV elettrici anche nel segmento alto. In caso contrario, il ritorno temporaneo a soluzioni ibride potrebbe diventare una tendenza diffusa. Di certo, parliamo di una transizione meno lineare del previsto, che riflette le incertezze odierne del mercato EV globale.

LEGGI anche: “Il 2035 “flessibile” dell’auto Ue: una boccata d’ossigeno, ma a breve termine” e guarda il VIDEO