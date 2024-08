Porsche investe nelle batterie Varta, con una duplice mossa: acquisendone una quota di minoranza e rilevando la maggioranza di V4Drive Battery.

Porsche investe nelle batterie per “mantenere le tecnologie-chiave in Germania”

Lo storico produttore di batterie (è attivo dal 1887) attraversa un momento difficile. Ora arriva in soccorso Porsche, che garantirà assieme all’azionista di maggioranza di Varta, Michael Tojner, un aumento di capitale di 60 milioni (30 ciascuno). Ma soprattutto rileverà la maggioranza di V4Drive Battery, che produce celle rotonde agli ioni di litio di grande formato. Già utilizzate nella trazione ibrida ad alte prestazioni della Porsche 911 Carrera GTS. La società automobilistica conferirà in V4Drive Battery un ulteriore impianto di produzione di celle booster che ha in costruzione a Nördlingen, in Baviera. L’impianto dovrebbe entrare in funzione nel 2025 e fornirà batterie anche ad altri clienti, oltre che a Porsche. “Varta e Porsche già lavorano a stretto contatto sul tema delle celle della batteria ad alte prestazioni“, spiega Lutz Meschke, vice-presidente di Porsche. Acquisendo la maggioranza di V4Drive, miriamo a far progredire l’azienda e a dare un contributo importante al mantenimento delle tecnologie-chiave in Germania“.

Garantita la sopravvivenza di un marchio storico

L’interesse di Porsche è concentrato soprattutto su V4Drive Battery, ma è stato deciso di investire anche in Varta per dare maggiore solidità al partner. Che, con l’aumento dei capitale, potrà dare un taglio sostanziale al preoccupante indebitamento. Come accade spesso, il made in Germany fa quadrato nei momenti difficili e riesce a superare situazioni complicate, garantendo l’occupazione e la salvaguardia dei marchi. “Con questo accordo è stato raggiunto un passo decisivo per un concetto di futuro sostenibile per Varta“, conferma Marc Hundsdorf, CFO di Varta. “Con le misure di ristrutturazione finanziaria e gli impegni dei singoli investitori, abbiamo creato le basi di bilancio per realizzare appieno il potenziale di Varta. In termini di innovazione e leadership tecnologica, oltre ad essere un partner e un datore di lavoro affidabile. Con le misure concordate, finanziamento e liquidità del Gruppo sono garantiti a lungo termine“.

