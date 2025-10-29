Porsche in crisi: utili a picco e futuro elettrico sempre più incerto

Porsche ha pubblicato risultati finanziari preoccupanti: nei primi nove mesi del 2025, l’utile operativo è passato da oltre 4 miliardi a “soli” 40 milioni di euro (-99%). Dietro il tracollo, una strategia confusa sull’elettrico e la difficoltà di adattarsi a un mercato in rapida transizione.

Il dato, brutale, racconta di un costruttore simbolo del lusso sportivo tedesco che oggi fatica a trovare la rotta giusta. Porsche, che per anni è stata sinonimo di redditività record, paga ora l’incertezza del suo “piano di riequilibrio” tra motori termici e modelli elettrici.

Non funziona la transizione a due velocità

La decisione di rallentare il lancio di nuovi EV e di prolungare la vita di motori benzina e ibridi, presentata come una scelta “di prudenza industriale”, si traduce oggi in un fardello economico pesante.

Il 2025 doveva essere l’anno della svolta elettrica per Porsche, ma la realtà è stata diversa. La domanda inferiore alle attese per i modelli a batteria ha spinto il Gruppo a rivedere i piani, mentre il mercato continua a evolversi a ritmo serrato.

Nel frattempo, i costi di sviluppo e di aggiornamento delle piattaforme termiche pesano sui conti, e la transizione “a due velocità” rischia di diventare insostenibile.

Consegna a picco in Cina (-26%), effetto dazi negli Usa

Tra gennaio e settembre, le consegne globali sono calate del 6% (212.509 unità), con un crollo del 26% in Cina, tradizionale pilastro di crescita per Porsche. Il marchio tedesco sta pagando l’avanzata delle marche cinesi premium, capaci di unire lusso, design e tecnologia a prezzi più aggressivi.

Negli Stati Uniti, poi, i dazi doganali più alti hanno eroso ulteriormente i margini, con un impatto stimato in oltre 700 milioni di euro.

In Europa la domanda regge, ma le prospettive restano fragili in un contesto economico che spinge i clienti verso soluzioni più efficienti o sostenibili.

Si riparte dall’elettrico?

Dati alla mano, è evidente che la Casa di Stoccarda si trova a fronteggiare la crisi più profonda della sua storia recente. E le proiezioni indicano che una possibile ripresa non sarà visibile prima del 2026.

Un segnale di speranza potrebbe arrivare dai modelli elettrificati, le cui vendite sono comunque aumentate – anche se non come auspicato – nei primi nove mesi di quest’anno. Segno che l’elettrico forse non è un fallimento totale, ma piuttosto una svolta mal gestita.

La nuova Taycan aggiornata e il prossimo Macan elettrico potrebbero rappresentare la base della ripresa. Ma la coesistenza di nuove generazioni ibride e benzina – con 718 Boxster, Cayman e Macan termico destinati a uscire di scena entro il 2026 – rivela una strategia ancora ambivalente.

In un mercato dove Tesla, BMW e marchi cinesi accelerano sulla transizione, Porsche rischia di rimanere nel limbo troppo a lungo.