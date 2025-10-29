Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il29 Ottobre 2025
0

Porsche in crisi: utili a picco e futuro elettrico sempre più incerto

Porsche
2 min

Porsche ha pubblicato risultati finanziari preoccupanti: nei primi nove mesi del 2025, l’utile operativo è passato da oltre 4 miliardi a “soli” 40 milioni di euro (-99%). Dietro il tracollo, una strategia confusa sull’elettrico e la difficoltà di adattarsi a un mercato in rapida transizione.

Il dato, brutale, racconta di un costruttore simbolo del lusso sportivo tedesco che oggi fatica a trovare la rotta giusta. Porsche, che per anni è stata sinonimo di redditività record, paga ora l’incertezza del suo “piano di riequilibrio” tra motori termici e modelli elettrici.

Non funziona la transizione a due velocità

La decisione di rallentare il lancio di nuovi EV e di prolungare la vita di motori benzina e ibridi, presentata come una scelta “di prudenza industriale”, si traduce oggi in un fardello economico pesante.

Porsche
La Porsche Taycan, prima elettrica della casa

Il 2025 doveva essere l’anno della svolta elettrica per Porsche, ma la realtà è stata diversa. La domanda inferiore alle attese per i modelli a batteria ha spinto il Gruppo a rivedere i piani, mentre il mercato continua a evolversi a ritmo serrato.
Nel frattempo, i costi di sviluppo e di aggiornamento delle piattaforme termiche pesano sui conti, e la transizione “a due velocità” rischia di diventare insostenibile.

Consegna a picco in Cina (-26%), effetto dazi negli Usa

Tra gennaio e settembre, le consegne globali sono calate del 6% (212.509 unità), con un crollo del 26% in Cina, tradizionale pilastro di crescita per Porsche. Il marchio tedesco sta pagando l’avanzata delle marche cinesi premium, capaci di unire lusso, design e tecnologia a prezzi più aggressivi.
Negli Stati Uniti, poi, i dazi doganali più alti hanno eroso ulteriormente i margini, con un impatto stimato in oltre 700 milioni di euro.

In Europa la domanda regge, ma le prospettive restano fragili in un contesto economico che spinge i clienti verso soluzioni più efficienti o sostenibili.

Porsche
Una speranza della nuova Macan elettrica

Si riparte dall’elettrico?

Dati alla mano, è evidente che la Casa di Stoccarda si trova a fronteggiare la crisi più profonda della sua storia recente. E le proiezioni indicano che una possibile ripresa non sarà visibile prima del 2026.

Un segnale di speranza potrebbe arrivare dai modelli elettrificati, le cui vendite sono comunque aumentate – anche se non come auspicato – nei primi nove mesi di quest’anno. Segno che l’elettrico forse non è un fallimento totale, ma piuttosto una svolta mal gestita.

La nuova Taycan aggiornata e il prossimo Macan elettrico potrebbero rappresentare la base della ripresa. Ma la coesistenza di nuove generazioni ibride e benzina – con 718 Boxster, Cayman e Macan termico destinati a uscire di scena entro il 2026 – rivela una strategia ancora ambivalente.
In un mercato dove Tesla, BMW e marchi cinesi accelerano sulla transizione, Porsche rischia di rimanere nel limbo troppo a lungo.

  • Guarda anche il VIDEO di Gabriele Jorillo
Redazione
il29 Ottobre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Durata batterie: buone notizie per l'usato EV europeo

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!