Porsche guadagna sempre meno: “La tempesta non passerà…”

Porsche guadagna sempre meno, con tutte le voci di bilancio in calo. E, con una franchezza insolita nel mondo dell’auto, dice: “La tempesta non passerà…”

Il n.1 Blume: “Il mondo sta cambiando radicalmente…”

Il fatto è che a dire queste parole non è un manager qualsiasi, ma Oliver Blume. Ovvero l’uomo che ha l’onore e l’onere di guidare, oltre a Tosche, anche il colosso Volkswagen Group. Si è parlato per anni dello spauracchio dell’elettrico come della spada di Damocle che pendeva sul settore auto. Oggi scopriamo che non è così: la transizione alle emissioni zero non viene neppure più evocata tra le cause del calo di vendite e profitti: “Continuiamo ad affrontare sfide significative in tutto il mondo. E questa non è una tempesta che passerà. Il mondo sta cambiando radicalmente, e soprattutto in modo diverso da quanto ci si aspettasse solo pochi anni fa. Alcune delle decisioni strategiche prese allora appaiono oggi sotto una luce diversa. Ecco perché stiamo sviluppando ulteriormente Porsche in modo sostanziale”, ha detto Blume. Gli spauracchi veri sono la Cina e i dazi di Donald Trump. E anche un rapporto con l’auto delle nuove generazioni che sta cambiando radicalmente.

Porsche guadagna sempre meno: vendite -6%, utile -67%

Ma vediamoli questi numeri. Nel primo semestre del 2025, Porsche AG ha registrato un calo significativo della redditività: ricavi scesi a 18,16 miliardi di euro (-6,7%) e un utile operativo in calo del 67% a 1,01 miliardi. Il Return on sales operativo è stato pari al 5,5%, in netta flessione rispetto al 15,7% dell’anno precedente. Le consegne sono diminuite (-6,1%) a 146.391 veicoli, di cui il 36,1% elettrificati (23,5% elettrici puri, 12,6% plug-in hybrid). In Europa la quota di veicoli elettrificati sfiora il 57%, segno che la domanda c’è e che non è certamente questo il problema. La Casa tedesca spiega la performance negativa con il calo della domanda nei mercati premium in Cina, l’introduzione di dazi USA sulle importazioni –che ha pesato per circa 400 milioni di euro. Con oneri straordinari di 500 milioni legati ad attività batteria. Morale della favola: tutti i target sono stati rivisti al ribasso, serve un ripensamento generale. Dire “ci rifaremo presto”, come fanno tanti colleghi CEO di Blume, serve a poco. Sta cambiando il mondo

