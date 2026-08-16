Porsche dirà addio alla Taycan nel 2030. E l’erede non ci sarà







Porsche interromperà nel 2030 la produzione della Taycan. L’auto che nel 2019 aveva segnato l’ingresso del marchio tedesco nell’era dell’elettrico non avrà però una sostituta diretta. Da simbolo della transizione è diventato un modello difficile da sostenere commercialmente ai volumi attuali.

Dalle grandi aspettative al crollo delle vendite

La Taycan era stata concepita anche come risposta tecnologica alla Tesla Model S. Porsche aveva investito pesantemente nel progetto, trasformando la prima elettrica della propria storia in una vera vetrina delle capacità del gruppo Volkswagen nel campo della mobilità a batteria.

I primi anni avevano dato ragione alla strategia. La Taycan era rapidamente diventata uno dei modelli più venduti di Porsche, contribuendo a costruire l’immagine di un marchio capace di affrontare la transizione elettrica senza rinunciare alle proprie caratteristiche dinamiche.

Il quadro è però cambiato radicalmente. Se nel 2023 Porsche toccava il picco di circa 41.000 Taycan consegnate, nel 2025 il dato è sceso a circa 16.000 unità. Per il 2026 le prospettive sono ancora più deboli, con volumi che potrebbero scendere poco sopra le 10.000 vetture.

E questo nonostante il recente tentativo di ridare slancio al modello con una serie di aggiornamenti in chiave emozionale.

Il calo non è riconducibile a un’unica causa. In Nord America il mercato delle auto elettriche ha risentito del mutato orientamento politico e delle politiche meno favorevoli alla diffusione dei veicoli a batteria. In Cina, invece, Porsche deve confrontarsi con una concorrenza locale sempre più competitiva, soprattutto nel segmento premium e tecnologico.

Porsche rallenta sull’elettrico

Il destino della Taycan si inserisce in un riposizionamento più ampio della strategia Porsche. Il costruttore ha infatti ridimensionato alcune ambizioni sull’elettrificazione, mantenendo spazio per nuovi modelli con motorizzazioni termiche. Il cambio di rotta riguarda anche la gamma SUV: sono attese nuove generazioni di Macan e Cayenne, con una strategia che punta a non concentrare il futuro del marchio esclusivamente sulle auto elettriche.

Per Porsche non si tratta di abbandonare la mobilità a batteria, ma di ridimensionarne tempi e peso all’interno della gamma. La Taycan rappresenta un caso emblematico: da simbolo della transizione è diventata un modello difficile da sostenere ai volumi attuali.

Per la prossima berlina elettrica l’attesa è lunga

La decisione più significativa riguarda però ciò che Porsche non farà. La Taycan terminerà la propria carriera nel 2030 senza una sostituta diretta. La prossima grande berlina elettrica della Casa tedesca dovrebbe arrivare non prima del 2033, con la nuova generazione della Panamera.

Il lungo intervallo evidenzia quanto sia cambiata la valutazione del mercato elettrico da parte di Porsche. La Taycan era nata per dimostrare che una sportiva premium elettrica poteva competere ai massimi livelli. Ora il marchio preferisce prendere tempo, diversificare la gamma e attendere condizioni commerciali più favorevoli prima di affidare nuovamente a una berlina elettrica un ruolo centrale.