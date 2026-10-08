Porsche 718: Cayman e Boxster solo elettriche dal 2028

Porsche conferma la svolta elettrica per la famiglia 718: le nuove Boxster e Cayman saranno solo a batteria dal 2028. La strategia del colosso tedesco chiude la porta a una futura generazione con motori termici per questi modelli. Questione chiuesa per la 911: “Non sarà mai elettrica”.

L’annuncio è arrivato per bocca dell’amministratore delegato (ex Ferrari) Michael Leiters nell’incontro con gli investitori nel Capital Markets Day 2026. Si delinea così una direzione importante per il marchio tedesco, alle prese con le difficoltà della transizione elettrica. E con la necessità di conciliare identità sportiva, redditività e cambiamenti della domanda.

Porsche 718, addio definitivo ai motori termici

Le precedenti generazioni di Porsche Boxster e Cayman hanno terminato la produzione nel 2025. Il futuro della famiglia era rimasto al centro di indiscrezioni, tra l’ipotesi di un passaggio completo all’elettrico e quella di un ritorno alle motorizzazioni tradizionali.

Porsche chiarisce ora l’indirizzo scelto: le nuove 718 saranno esclusivamente elettriche, con il 2028 indicato come primo anno completo di produzione. Non significa necessariamente che tutte le versioni arriveranno contemporaneamente. Ma che la nuova generazione sarà ormai entrata a regime in quell’anno.

La decisione è significativa perché riguarda modelli nei quali il comportamento dinamico e il rapporto tra conducente e auto rappresentano elementi centrali. Quindi per Porsche, la sfida non consiste soltanto nel sostituire il motore termico con quello elettrico. Ma nel conservare le caratteristiche che hanno reso riconoscibili, e piacevoli da guidare, auto iconiche come Boxster e Cayman.

Il pacco-batterie dietro i sedili, non sotto

Uno degli aspetti tecnici più interessanti da valutare riguarda la disposizione della batteria. Secondo alcune informazioni riportate da Car and Driver, Porsche avrebbe scelto una configurazione che colloca il pacco batterie dietro i sedili. Anziché sistemarlo interamente sotto il pianale come avviene nella maggior parte dell auto elettriche.

La soluzione punta a mantenere una posizione di guida bassa. E a riprodurre, per quanto possibile, l’equilibrio delle precedenti 718 con motore centrale, collocato dietro l’abitacolo. Il vantaggio non sarebbe soltanto ergonomico. La distribuzione delle masse influenza direttamente la risposta nei cambi di direzione, la trazione in accelerazione e quindi il comportamento sportivo dell’auto.

La 911 “non sarà mai elettrica”

Mentre la 718 abbraccia definitivamente la batteria, Porsche sembra voler mantenere una distinzione netta per quanto cocerne la 911, modello simbolo della Casa da oltre sessant’anni. Durante la presentazione, Leiters ha dichiarato che la 911 «non sarà mai elettrica».

Sembra quindi esssrci la volontà di proteggere l’identità di una sportiva legata storicamente al motore a combustione e a una precisa esperienza di guida. Tuttavia, questo non equivale a una garanzia tecnica valida per qualsiasi scenario futuro. Le strategie industriali possono cambiare in risposta a regolamenti, mercati e sviluppi tecnologici.

Dopotutto, la dichiarazione di Leiters riguarda l’esclusione di una 911 completamente elettrica – almeno nell’orizzonte strategico delineato dal management – ma non di un qualsivoglia approccio all’elettrificazione in generale. Ad esempio l’adozione di sistemi ibridi che non rinuncino all’apporto di un motore termico. Quindi nulla è certo.

Piuttosto, per le Boxster e Cayman che saranno, sarà ora interessante capire la risposta degli appassionati Porsche. Il cambiamento è grosso: in quanti sono pronti a compiere il salto?