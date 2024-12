Porro se la prende con le rinnovabili (dopo l’auto elettrica)

Porro se la prende con le rinnovabili: dopo i tanti attacchi all’auto elettrica, il blog del giornalista Mediaset va all’attacco dell’energia da vento e sole. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Porro se la prende con eolico e fotovoltaico, definendoli “insignificanti”

“Gentile Vaielettrico, più volte vi siete occupati di Nicola Porro. Stufo di prendersela con le auto elettriche, adesso si è messo a tuonare contro le rinnovabili in generale e parla di eolico e fotovoltaico come energie insignificanti. Questo è il link al suo articolo. Mi sono permesso di commentare il suo articolo e scrivere quanto segue: “Signor Porro, la invito a visitare casa zero gas che, con i suoi pannelli fotovoltaici, alimenta anche un’auto elettrica Dacia Spring. Per intenderci, non una macchina da ricchi, la quale percorre 15.000 km l’anno. Le mostrerà quanto risparmio anche senza gli incentivi e forse si ricrederà”. Infine vorrei fare un commento in merito su Vaielettrico premium. La ritengo un’ottima iniziativa, affinché possiate a fare informazione senza essere condizionati, la stessa funzione che dovrebbe esercitare il canone Rai. Grazie per il vostro impegno per la mobilità elettrica“. Marco Di Paola

Nel 2024 coperto il 42% del fabbisogno italiano: se questo è un apporto marginale…

Risposta. Non siamo noi i soli a pensare che le rinnovabili possano dare un apporto fondamentale per soddisfare i consumi energetici anche in Italia. Lo dice l’Enel (che da qui trae buona parte dei suoi sontuosi profitti). Lo dice persino l’Eni che, pur fondando il suo business sul petrolio, continua a investire su eolico e fotovoltaico. E soprattutto lo dice Terna con le sue statistiche mensili. Secondo le quali da gennaio a novembre di quest’anno le fonti rinnovabili hanno coperto il 42% del fabbisogno nazionale, rispetto al 37,3% dei primi undici mesi del 2023. Non solo: gli esperti sono concordi nel ritenere che si potrebbe arrivare agevolmente a coprire il 60%, se gli iter autorizzativi fossero in linea con quelli dei principali Paesi europei. Se questo è un apporto insignificante… L’impressione è che, più che fare informazione, si cerchi di raccogliere dei clic andando controcorrente: liberi di farlo, ma i numeri dicono altro.