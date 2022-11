Porro colpisce ancora: “Un’elettrica? Costa 64mila euro”

Porro colpisce ancora: anche nell’ultima puntata di Quarta Repubblica ha continuato il forsennato attacco all’elettrico, come ci ha segnalato Dario. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti scrivete a info@vaielettrico.it

Porro colpisce ancora: “Un’elettrica? Costa 64 mila euro”

“A nche questa sera Nicola Porro su Quarta Repubblica parla dell’auto elettrica. Sempre con il solito approccio. Guardatelo. Buon proseguimento“. Dario, Verona.

Risponde Mauro Tedeschini. Questa dell’auto elettrica per Porro sembra essere diventata una fissazione. Se ne occupa in ogni puntata, con servizi costruiti in modo da ridicolizzare l’alternativa dei veicoli a batterie. Ma con dati talmente assurdi da ridicolizzare la trasmissione stessa. CI siamo guardati i servizi di ieri sera, lunedì 31 ottobre. Un collaboratore di Porro, Davide D’Eloisio, intervista un tecnico di un’azienda di Milano, città in cui le restrizioni sulle vecchie auto sono sempre più severe. Il signore in questione possiede una turbodiesel Euro 3, che di fatto non potrà più circolare. Quanto costa, dunque, comprare un’auto poco o per nulla inquinante? E qui c’è il colpo di teatro, perché si mostre che le ibride partono da circa 27 mila euro. Mentre le elettriche, udite udite, ne costano almeno 64 mila. Sì, 64 mila, e a riprova viene mostrato uno stampato da cui si vede che si tratta della Tesla Model 3 Dual Motor. Non proprio l’auto che si consiglierebbe a una persona che ha solo bisogno di un mezzo per andare a lavorare. Questa dell’auto elettrica per Porro sembra essere diventata. Se ne occupa in ogni puntata, con servizi costruiti in modo da ridicolizzare l’alternativa dei veicoli a batterie. Ma conda ridicolizzare la trasmissione stessa. CI siamo guardati i servizi di ieri sera, lunedì 31 ottobre. Un collaboratore di Porro,, intervista un tecnico di un’azienda di Milano, città in cui le restrizioni sulle vecchie auto sono sempre più severe. Il signore in questione possiede una, che di fatto non potrà più circolare. Quanto costa, dunque, comprare un’auto poco o per nulla inquinante? E qui c’è il colpo di teatro, perché si mostre che le ibride partono da. Mentre le elettriche, udite udite, ne costanoSì, 64 mila, e a riprova viene mostrato uno stampato da cui si vede che si tratta dellaNon proprio l’auto che si consiglierebbe a una persona che ha solo bisogno di un mezzo per andare a lavorare.

A far da sponda, come al solito, il presidente dell’ACI

Naturalmente non manca nel servizio l’attacco alla UE per la decisione di consentire l’acquisto solo di auto a emissioni zero a partire dal 2035. E non manca neppure una breve intervista a colui che dovrebbe difendere tutti gli automobilisti, il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani. Che, invece, si lancia nel solito attacco all’elettrico, sostenendo che gli incentivi per l’acquisto di auto a batterie hanno fatto sì che si rottamassero soprattutto Euro 5 e 6. Dato piuttosto sconcertante, che (se vero) l’ACI dovrebbe far presente al nuovo governo in modo serio, non nel contesto di trasmissioni costruite ad arte per demonizzare l’elettrico. Qualcuno dovrebbe spiegare a Porro che esistono auto elettriche che di euro ne costano 30-35 mila. E che il signore in questione, che ha presumibilmente un ISEE entro i 30 mila euro, può ora acquistare con 7.500 euro di incentivo, rottamando la sua Euro 3.