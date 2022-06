Porro ci attacca, ma non ne azzecca una. Il conduttore tv sbaglia persino il nome del nostro sito (“Via Elettrica“) e infila una castroneria dietro l’altra.

Porro ci attacca come “pentiti del diesel”

Gli strali del giornalista Mediaset (conduce Quarta Repubblica su Retequattro il lunedì sera) questa volta sono destinati al sottoscritto e al nostro socio Andrea Prandi. Ed è una video-reazione, legittima ma scomposta, all’articolo in cui ho criticato i suoi feroci attacchi alla decisione del Parlamento europeo di vietare le auto termiche dal 2035. Critiche, come lo stesso Porro ammette, scritte in modo civile, anche se a suo dire “un po’ supponenti“. Mentre lui si lascia andare a intercalare non troppo british, tipo “fottiti coglione” rivolto a tale Carmelo, un follower evidentemente non troppo gradito. L’accusa principale al sottoscritto è di essere un pentito, categoria che Porro dice di detestare più di ogni altra cosa. Paragonandomi addirittura ai pentiti di Lotta Continua e della lotta armata (??). Perché pentito? Perché per 10 anni ho dirette Quattroruote, che peraltro Porro definisce “un quotidiano“: anche i sassi sanno che è mensile dal lontano 1956.

Un’accozzaglia di parolacce e accuse infondate

Avendo guidato così a lungo il più importante magazine di settore, sarei la persona meno adatta a parlare di auto pulita. Dovrei passare il resto della mia vita a lodare le auto a gasolio. Porro non sa, perché Quattroruote non l’ha mai letto, che il sottoscritto ha fatto invece campagne per chiedere che l’industria dell’auto si incamminasse su un cammino più virtuoso. Qualcuno di questi articoli costò anche la cancellazione di importanti campagne pubblicitarie. Un altro editore forse mi avrebbe cacciato, la Domus non lo fece e di questo sarò sempre grato. Porro cita poi improbabili test che dimostrerebbero che le auto a gasolio inquinerebbero meno delle elettriche. Sono studi vecchi, più volte sbugiardati da decine di fonti indipendenti. Infine: ci accusa di propugnare l’acquisto di Porsche elettriche, super-costose. Se ci avesse letto qualche volta, saprebbe che noi facciamo il tifo per le citycar. Molto virtuose anche nel processo di produzione e poco ingombranti in città super-congestionate. Infine: sorvolo su quel “Viva Salvini, viva Giorgetti” che Porro urla nel video che ci dedica. Non fa parte del nostro stile e conferma che siamo proprio molto diversi.