Pony Power, la ricarica in azienda dalla A alla Z

Come società in rampa di lancio nel mondo dei servizi di ricarica delle auto elettriche, l’italiana Pony Power sonda soluzioni per una gestione sempre più ottimizzata delle flotte aziendali.

Pony Power è una realtà italiana emergente (è nata nel 2022) che si sta facendo strada nel mondo della ricarica, diversificando il più possibile la propria offerta di servizi per coinvolgere un pubblico vasto di utenti.

Come richiede oggi il mercato di settore, in continuo sviluppo non solo tecnologico, anche l’azienda pugliese “plasma” la sua offerta in base alle diverse esigenze dei clienti – privati e aziende – di fatto proponendosi come partner a 360 gradi nella progettazione e installazione di infrastrutture di ricarica.

Ricarica, dalla A alla Z

L’obiettivo dichiarato è fornire il massimo supporto: dalla consulenza alla progettazione dell’impianto, dalla vendita della colonnina e degli accessori di ricarica fino all’installazione. L’azienda garantisce anche un’adeguata formazione sulla piattaforma di controllo e la gestione dell’infrastruttura.

Al momento Pony Power opera in tutta Italia – con prevalenza al Centro-Nord – contando su una rete di più di 300 installatori partner specializzati e solo nel 2024 ha gestito più di 700 progetti, chiudendo anche le prime collaborazioni con grandi aziende internazionali. Nella sua gamma di prodotti offerti, troviamo wallbox e colonnine di brand noti, come ad esempio Daze Technology.

La flotta “intelligente” di Pony Power

Oltre a lavorare a stretto contatto con i privati per le installazioni di ricarica domestiche, Pony Power punta molto sul settore delle flotte aziendali, cavalcando in prima linea un segmento in piena transizione.

In particolare, vengono stretti sempre più accordi con imprese che vogliono installare stazioni di ricarica nei propri parcheggi interni. Colonnine che vengono poi integrate con sistemi di gestione intelligente, per monitorare i consumi e ottimizzare i costi energetici.

Un’interessante evoluzione di queste partnership concerne l’estensione del servizio di ricarica delle auto dei dipendenti non solo sul luogo di lavoro ma anche a casa degli stessi. Questo tramite l’utilizzo di un software in grado di automatizzare la gestione della ricarica di ciascun veicolo della flotta elettrica a disposizione.

In questo modo, con un unico servizio, Pony Power punta a semplificare la gestione della flotta aziendale, offrendo ai dipendenti la possibilità di ricaricare comodamente l’auto a casa chiedendo poi rimborsi all’azienda, che ha un monitoraggio continuo e preciso sui consumi.

Sondare le potenzialità di questa tipologia di sistema smart per le flotte è tra gli obiettivi primari attuali dell’azienda che fa capo alla famiglia Gorgoglione.

Proprio recentemente Pony Power ha concluso un accordo con una grossa ditta farmaceutica per installare colonnine di ricarica sia presso la loro sede a Milano, sia a casa dei dipendenti che hanno l’auto elettrica aziendale ad uso promiscuo.

