Pompe di calore ultra-silenziose: la guida













Pompe di calore ultra-silenziose: come evitare dispute con i vicini di casa. Ecco una guida pratica sulle precauzioni da prendere.

La transizione verso sistemi di riscaldamento ecosostenibili è scelta condivisa da molti proprietari di immobili per abbattere consumi ed emissioni inquinanti. Tuttavia, l’installazione di impianti termici introduce spesso dinamiche inedite nei contesti condominiali, dove la vicinanza tra le proprietà impone il rispetto di rigidi standard di convivenza. Il posizionamento dei componenti esterni genera i maggiori dubbi in fase di progettazione. Il funzionamento continuo potrebbe disturbare la quiete del vicinato nelle ore notturne? Per prevenire attriti o contenziosi, il mercato idrotermosanitario ha sviluppato soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Come la gamma di pompe di calore Vaillant dalla grande silenziosità, che consente di individuare il macchinario adatto alle proprie esigenze. Capace di garantire il benessere climatico interno senza compromettere la tranquillità delle aree circostanti.

L’importanza dell’impatto acustico e le soluzioni di isolamento

Il fattore rumore costituisce un elemento centrale nella scelta dei sistemi di climatizzazione, poiché le normative stabiliscono precisi limiti di immissione sonora nelle zone abitative. Le principali fonti di emissione acustica sono il movimento del ventilatore, deputato allo scambio termico, e le vibrazioni meccaniche generate dal compressore. Per ovviare a questo problema, oltre alla corretta scelta delle dimensioni del macchinario, la ricerca ha introdotto sistemi di isolamento acustico integrati che agiscono alla radice del fenomeno. Le scocche esterne vengono oggi rivestite con materiali fonoassorbenti, mentre i motori utilizzano la tecnologia inverter per modulare la velocità in base al fabbisogno. Evitando continui avvii e spegnimenti rumorosi. Inoltre, l’ottimizzazione aerodinamica delle pale dei ventilatori permette di muovere grandi volumi d’aria riducendo al minimo i fruscii.

Le caratteristiche distintive di Vaillant aroTHERM pro

In questo panorama di innovazione, un ruolo di primo piano è occupato dal modello Vaillant aroTHERM pro. Una pompa di calore aria-acqua monoblocco che si distingue in modo particolare per la silenziosità (fino a 34 db(A) a 3 metri di distanza in modalità silenziosa, pari ad un fruscio di foglie) e compattezza. Questo sistema è stato sviluppato per integrarsi nei contesti costruttivi più complessi, dove la distanza dai confini è ridotta al minimo. Questa pompa di calore utilizza il refrigerante naturale R290, che vanta un impatto ambientale straordinariamente basso e consente di raggiungere temperature di mandata elevate. Rendendola ideale sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni con radiatori tradizionali. Un nuovo meccanismo di sicurezza consente, inoltre, la massima libertà per l’installazione all’aperto. Finora, le pompe di calore aria-acqua con R290 avevano aree di sicurezza più ampie e quindi una scelta limitata di posizionamento. Questo ormai appartiene al passato: grazie alla nuova funzione “Flexible Space” è possibile installare aroTHERM pro anche accanto a porte, finestre, griglie di ventilazione, prese e illuminazione esterna.

I vantaggi della tecnologia silenziosa per la valorizzazione dell’immobile

Scegliere di installare pompe di calore progettate con una particolare attenzione all’abbattimento acustico rappresenta un investimento strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Un impianto di questo tipo non solo garantisce un comfort abitativo superiore per gli stessi occupanti della casa. Mette anche al riparo i proprietari da verifiche fonometriche o richieste di spostamento d’opera, evitando spese legali e disagi legati a modifiche strutturali successive all’installazione.

La corretta progettazione come chiave per una convivenza serena

Se la scelta di un macchinario ultra-silenzioso costituisce la base di partenza, la perfetta riuscita dell’intervento dipende da una corretta progettazione delle geometrie di installazione. I tecnici specializzati studiano il posizionamento delle pompe di calore in modo da evitare l’effetto eco che si genera quando il suono rimbalza tra pareti parallele. Utilizzare appositi supporti antivibranti per il fissaggio a terra o a parete consente di interrompere la trasmissione delle onde sonore attraverso le strutture solide dell’edificio. Affidarsi a soluzioni costruttive d’eccellenza e a una posa in opera eseguita a regola d’arte permette di compiere una scelta ecologica e moderna. Capace di coniugare massimo risparmio energetico e rispetto assoluto della quiete comune.