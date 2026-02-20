Pompe di calore, ECO The Photovolraic Group cresce con Zani Group







La transizione energetica avanza. Non solo per effetto delle politiche climatiche, ma anche perché le tecnologie pulite stanno diventando nel tempo più accessibili, efficienti e integrate. È in questo scenario in cui inserire l’operazione annunciata da ECO The Photovoltaic Group, che rafforza il proprio percorso di crescita con l’ingresso di Zani Group. Una realtà specializzata nella progettazione e gestione di impianti termoidraulici, come le pope di calore, per applicazioni residenziali e industriali.

L’operazione, non rappresenta soltanto un passaggio societario, ma fotografa un cambiamento strutturale del mercato energetico: la convergenza tra fotovoltaico, climatizzazione efficiente e sistemi di elettrificazione dei consumi sta diventando il vero motore della decarbonizzazione.

Pompe di calore e fotovoltaico sono tecnologie mature: costi in calo, domanda in crescita

Negli ultimi anni, il costo delle tecnologie chiave della transizione — moduli fotovoltaici, inverter, sistemi digitali di gestione e pompe di calore — ha registrato una riduzione significativa. Rendendo economicamente vantaggioso sostituire soluzioni fossili anche in assenza di incentivi straordinari. Questo fenomeno sta trasformando la sostenibilità da scelta “ambientale” a decisione industriale razionale.

Le pompe di calore, in particolare, rappresentano uno degli snodi principali dell’elettrificazione dei consumi termici. Secondo le analisi di settore, nello scenario più coerente con gli obiettivi energetici europei al 2030 si prevede una crescita delle vendite annue fino al +180% e un aumento dello stock installato di circa il 60% rispetto al 2024. Numeri che raccontano una tecnologia ormai entrata nella fase di adozione di massa.

Non a caso, nel solo 2024 in Italia ne sono state installate circa 348.000 unità, rendendo il Paese uno dei mercati più dinamici del continente. La diffusione di questi sistemi consente di sostituire progressivamente caldaie tradizionali con soluzioni elettriche ad alta efficienza. Capaci di ridurre consumi ed emissioni sfruttando energia rinnovabile locale.

Dall’impianto singolo all’ecosistema energetico integrato

L’integrazione tra fotovoltaico e termoidraulica segna il passaggio da una logica di interventi isolati a un modello energetico integrato. L’energia prodotta sui tetti alimenta direttamente climatizzazione, riscaldamento e processi industriali, riducendo la dipendenza da fonti fossili e stabilizzando i costi energetici nel lungo periodo.

Zani Group, con oltre 25 anni di attività, 20 addetti e un fatturato 2024 di 4,8 milioni di euro (EBITDA superiore a 900.000 euro), porta in dote competenze operative essenziali per questa evoluzione: progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici, climatizzazione e trattamento dell’acqua. .

La decarbonizzazione trainata dal mercato

Il caso dimostra come la transizione energetica stia entrando in una nuova fase, meno dipendente da spinte emergenziali. E sempre più sostenuta da dinamiche economiche autonome. La riduzione dei costi tecnologici, unita alla maggiore affidabilità delle soluzioni elettriche, sta rendendo conveniente ciò che fino a pochi anni fa era percepito come sperimentale.

In questo contesto, le aziende della filiera energetica evolvono da fornitori di singole tecnologie a partner energetici completi, capaci di integrare produzione rinnovabile, efficienza, digitalizzazione e servizi. È una trasformazione industriale che accompagna quella ambientale: la decarbonizzazione non è più soltanto un obiettivo climatico, ma un nuovo paradigma economico destinato a ridisegnare il modo in cui energia e imprese interagiscono.

La transizione, insomma, corre sempre più sulle gambe dell’innovazione tecnologica e della sua accessibilità. E operazioni come questa raccontano che la svolta non è più nel futuro, ma già nella struttura del mercato. (Nella foto di copertina, Valerio Natalizia, CEO di ECO The Photovoltaic Group e Francesco Zani, CEO di Zani Group)